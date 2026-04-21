Soldado israelense é afastado e enfrentará tribunal militar por vandalizar estátua de Jesus no Líbano

A autenticidade de uma foto mostrando um soldado israelense destruindo uma estátua de Jesus Cristo em Debel, sul do Líbano, foi confirmada. As Forças Armadas de Israel classificaram o caso como de extrema gravidade, resultando no afastamento e futuro julgamento do militar.

Um incidente grave ocorrido na vila cristã de Debel, situada no sul do Líbano , gerou uma onda de indignação internacional após a circulação de uma fotografia nas redes sociais que flagra um soldado das Forças Armadas de Israel vandalizando uma estátua de Jesus Cristo. A imagem, que teve sua autenticidade confirmada pelo próprio Exército israelense, mostra o militar utilizando uma marreta contra uma representação do crucificado que havia sido derrubada.

Diante da repercussão negativa imediata, a cúpula militar de Israel classificou o comportamento como de grande gravidade, reforçando que tal conduta desrespeita frontalmente os valores que deveriam nortear as tropas em combate. Em resposta, o soldado envolvido foi prontamente afastado de suas funções e será submetido a um tribunal militar, onde responderá por seus atos, correndo o risco de enfrentar penas severas que poderão deixar um registro permanente em sua ficha criminal. O episódio, que ganhou contornos diplomáticos e políticos, foi amplamente condenado por diversas esferas da sociedade. Autoridades locais da vila de Debel descreveram a ação como um ataque vergonhoso às crenças religiosas da comunidade cristã libanesa. O porta-voz do Exército israelense, major Rafael Rozenszajn, afirmou que a maioria da população de Israel expressou vergonha perante o episódio, reiterando que as operações terrestres no Líbano possuem como único alvo declarado o Hezbollah, sem qualquer diretriz ou intenção de profanar símbolos de fé. Mesmo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, manifestou publicamente seu repúdio ao ato, classificando o dano ao ícone religioso como algo que causou tristeza e estupefação em grande parte dos cidadãos. A investigação, agora sob responsabilidade do Comando Norte, busca apurar os detalhes da ocorrência e assegurar que medidas disciplinares rigorosas sejam aplicadas, enquanto esforços de restauração da estátua começam a ser articulados como uma tentativa de reparação simbólica. Contudo, o incidente não ocorre em um vácuo, inserindo-se em um cenário de tensão amplificada na região. Relatos da imprensa libanesa indicam que este não teria sido o único dano a locais sagrados durante o conflito recente, com informações sobre mausoléus islâmicos e outros monumentos de importância religiosa que teriam sofrido avarias decorrentes das operações militares em 2024. A atmosfera política também foi inflamada pelas críticas de opositores no Parlamento israelense, como o político árabe-israelense Ayman Odeh, que ironizou a narrativa oficial sobre a segurança dos soldados em combate. A destruição de símbolos religiosos, independentemente da confissão, tem servido como um catalisador adicional de hostilidades em um conflito já marcado por alta letalidade e profundas divisões ideológicas. A condução deste julgamento militar será observada de perto pela comunidade internacional como um termômetro sobre a capacidade do Estado de Israel de punir condutas individuais que destoam de seus protocolos operacionais em meio ao caos da guerra





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