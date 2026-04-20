Soldado israelense é afastado após vandalizar estátua de Jesus Cristo no Líbano

As Forças Armadas de Israel confirmaram a autenticidade de fotos que mostram um soldado destruindo uma estátua de Jesus Cristo no sul do Líbano; o militar foi afastado e enfrentará julgamento militar.

Um incidente de vandalismo envolvendo a profanação de uma estátua de Jesus Cristo na vila cristã de Debel, localizada no sul do Líbano , gerou uma onda de indignação internacional e severas críticas internas dentro de Israel . A imagem, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostra um soldado das Forças Armadas de Israel utilizando uma marreta para destruir uma representação do crucifixo, deixando a estátua de cabeça para baixo e sem os braços.

A autenticidade da fotografia foi confirmada pelas autoridades militares israelenses após uma análise minuciosa, levando ao imediato afastamento do militar envolvido e à abertura de um processo disciplinar rigoroso que poderá resultar em julgamento por uma corte marcial. Este episódio não é apenas um dano material, mas representa uma grave violação dos valores éticos que as FDI alegam seguir em suas operações no território libanês. A repercussão do ato foi imediata, com autoridades religiosas e políticas de diversas esferas condenando a ação como um insulto desnecessário às crenças cristãs. Maroun Nassif, vice-administrador da vila de Debel, expressou que o ato ofende profundamente os sentimentos da comunidade local e ataca símbolos sagrados que deveriam ser respeitados mesmo em tempos de conflito armado. O porta-voz do Exército israelense para a língua portuguesa, major Rafael Rozenszajn, afirmou que a conduta do soldado é totalmente incompatível com a doutrina militar do país e que esforços estão sendo direcionados para a possível restauração da estátua. Em nota oficial, o alto comando militar reforçou que o incidente está sob investigação do Comando Norte e que punições severas serão aplicadas conforme as conclusões das investigações, visando mitigar os danos diplomáticos e morais causados pela atitude isolada, mas altamente prejudicial, do indivíduo. O caso também escalou para o campo político em Israel, com declarações contundentes vindas de diversas lideranças. O gabinete do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu manifestou que a maioria da população israelense recebeu a notícia com tristeza e incredulidade, repudiando categoricamente a agressão ao ícone católico. Por outro lado, o parlamentar árabe-israelense Ayman Odeh utilizou o espaço do legislativo para ironizar a justificativa oficial do exército, questionando cinicamente se a instituição alegaria que o soldado se sentiu ameaçado pelo símbolo religioso. O incidente ganha contornos mais preocupantes à medida que a imprensa libanesa reporta danos a outros nove locais de importância religiosa no sul do país, incluindo mausoléus islâmicos atingidos pelo fogo cruzado. Enquanto as FDI reiteram que suas operações são direcionadas exclusivamente ao Hezbollah e não a símbolos religiosos, a destruição sistemática de patrimônio cultural e religioso permanece um tema central de tensão no conflito, elevando as preocupações globais sobre a preservação de locais sagrados em zonas de guerra





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