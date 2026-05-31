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Sogra de atriz morta na Índia é presa por suspeita de assassinato por dote

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Sogra de atriz morta na Índia é presa por suspeita de assassinato por dote
ÍndiaAssassinato Por DoteTwisha Sharma
📆5/31/2026 10:16 AM
📰RevistaEpoca
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A juíza aposentada Giribala Singh foi presa sob acusação de exigir dote e torturar a nora Twisha Sharma, atriz e modelo encontrada morta em maio. O caso reacende o debate sobre assassinatos por dote na Índia.

A prisão de Giribala Singh , sogra da atriz Twisha Sharma , trouxe novo capítulo ao caso que chocou a Índia e reacendeu o debate sobre assassinatos por dote.

Giribala, juíza aposentada, foi detida na quinta-feira pelo Escritório Central de Investigações (CBI) após horas de interrogatório. Ela é acusada, junto com seu filho Samarth Singh, marido de Twisha, de exigir dote da nora e submetê-la a tortura que teria culminado em sua morte. A família da vítima afirma que Twisha foi assassinada, enquanto os Singh sustentam que ela cometeu suicídio devido a problemas de saúde mental.

O caso ganhou ampla repercussão na mídia indiana, não apenas pela brutalidade das alegações, mas também pelo perfil dos envolvidos: Twisha era ex-vencedora de concurso de beleza e atriz, enquanto Giribala e Samarth atuavam na área jurídica. Twisha Sharma, de 33 anos, foi encontrada morta em 12 de maio na residência que dividia com o marido em Bhopal, Madhya Pradesh. O casamento durara apenas cinco meses.

De acordo com os pais e irmãos de Twisha, ela sofria pressão constante por parte do marido e da sogra para que trouxesse um dote maior. A legislação indiana proíbe a prática do dote desde 1961, mas milhares de mulheres continuam sendo assassinadas anualmente por não atenderem às exigências financeiras das famílias dos noivos. A família de Twisha alega ainda que ela engravidou, mas foi forçada a interromper a gestação após ser acusada de infidelidade por Samarth e Giribala.

Os Singh negam essas acusações e afirmam que a decisão de abortar foi tomada pela própria atriz. Antes da prisão de Giribala, a Alta Corte de Madhya Pradesh havia cancelado a liberdade provisória antecipada que havia sido concedida a ela por um tribunal inferior. A corte superior concluiu que o tribunal anterior ignorou provas importantes e depoimentos de testemunhas ao analisar o caso.

Samarth Singh já estava detido desde 22 de maio, quando foi preso em Jabalpur após fugir logo após a morte da esposa. A investigação, inicialmente conduzida pela polícia local, foi transferida para o CBI no início da semana, atendendo a pedidos da família de Twisha, que contestou o primeiro exame pós-morte e acusou as autoridades de tentativa de encobrimento. As autoridades negam as acusações.

O caso continua gerando comoção e debates sobre a eficácia das leis antidote na Índia e a violência contra mulheres

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RevistaEpoca /  🏆 17. in BR

Índia Assassinato Por Dote Twisha Sharma Giribala Singh CBI

 

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