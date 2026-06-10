Sofyan Amrabat exalta respeito pelo Brasil mas promete luta marroquina na estreia da Copa 2026

Meia-campista marroquino Sofyan Amrabat afirmou que sua seleção enfrentará o Brasil com muito respeito, mas sem medo, na partida de abertura do Grupo C da Copa do Mundo 2026. Marrocos chega em grande fase invicta.

Um dos destaques da seleção marroquina, o meio-campista Sofyan Amrabat , concedeu entrevista à Fifa nos dias que antecederam o confronto de estreia de sua equipe na Copa do Mundo de 2026.

O jogador, que atua pela Fiorentina e foi peça fundamental na campanha histórica de Marrocos no Catar 2022, expressou enorme respeito pelo Brasil, mas deixou claro que a equipe africana entrará em campo com determinação para buscar a vitória.

"Brasil é um dos grandes favoritos, então temos muito respeito por eles. Mas estaremos prontos, vamos dar tudo de nós. E sim, vamos tentar, é claro, vencê-los", afirmou. Amrabat reforçou a postura confiante e sem medo dos Leões do Atlas: "Mais uma vez, com muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém".

O encontro entre Brasil e Marrocos, marcado para o sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), abre a fase de grupos do Grupo C no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Esta será a segunda ocasião em que as duas nações se cruzam em uma Copa do Mundo. A primeira aconteceu na edição de 1998, na França, quando o Brasil venceu por 3 a 0 em jogo válido também pela primeira fase.

Aquele confronto ficou marcado por ser o primeiro gol de Ronaldo Fenômeno em Mundiais, um dos maiores artilheiros da história das competições. Marrocos chega ao Mundial de 2026 em uma excelente fase. A seleção marroquina é a quarta que mais jogou partidas oficiais no ciclo atual (58 jogos) e possui o segundo melhor aproveitamento entre todas as equipes classificadas para o torneio, com 82,2% de vitórias e empates somados.

Além disso, os Leões do Atlas não conhecem derrota desde agosto do ano passado, uma sequência impressionante que demonstra a solidez e a confiança do grupo comandado pelo técnico Walid Regragui. Esse retrospecto recenteserve como um alerta para o Brasil, que apesar do status de favorito, enfrentará um adversário organizado, experiente e sem nada a perder em sua campanha de estreia.

A partida promete ser um teste importante para a Seleção Brasileira, que busca iniciar a caminhada rumo ao hexacampeonato com o pé direito





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sofyan Amrabat Marrocos X Brasil Copa Do Mundo 2026 Grupo C Leões Do Atlas Seleção Brasileira Estreia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neymar vai a churrascaria em NY em folga da Seleção BrasileiraCraque está lesionado e pode ficar de fora de estreia do Brasil na Copa do Mundo

Read more »

Matemático prevê Brasil com problemas e campeão inédito na Copa do Mundo de 2026 |Alemão cravou os últimos três campeões mundiais

Read more »

Em clima de Copa, Ministério do Trabalho pede 'cartão vermelho ao trabalho infantil' | BrasilCampanha busca defender 1,64 milhão de crianças e adolescentes vítimas no Brasil

Read more »

Neymar não treina e está fora da estreia do Brasil na Copa do MundoExame apontou 'boa evolução', mas não a ponto de o atacante voltar a treinar com a seleção brasileira nos Estados Unidos

Read more »