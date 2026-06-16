SMMA de Volta Redonda realiza plantio de árvores frutíferas no Cras Belo Horizonte durante o Mês do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda promoveu, no dia 16 de junho, o plantio de mudas frutíferas no Centro de Referência de Assistência Social do bairro Belo Horizonte, integrando a programação do Mês do Meio Ambiente e reforçando a conscientização ambiental na comunidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda deu continuidade às celebrações do Mês do Meio Ambiente com mais uma ação que reuniu servidores públicos, moradores e usuários do Centro de Referência de Assistência Social ( Cras ) do bairro Belo Horizonte.

Na terça‑feira, 16 de junho, foram plantadas diversas mudas de árvores frutíferas nas áreas externas do Cras, numa iniciativa que pretendia, além de embelezar o espaço, reforçar a importância da arborização urbana para a qualidade de vida da população. Entre os participantes, destacou‑se Neuza Maria da Silva, usuária do Cras, que ressaltou o valor simbólico da atividade: "É muito bom ver a árvore trazendo sombra e proteção para as casas, além de representar um investimento no futuro da nossa comunidade".

O subsecretário de Meio Ambiente, Anderson Azevedo, complementou que cada muda plantada equivale a uma contribuição concreta para a melhoria da qualidade do ar, o aumento da biodiversidade e a criação de ambientes mais saudáveis e acolhedores para quem frequenta o centro de assistência social e para os moradores do entorno. A ação no Cras faz parte de um calendário intenso que a SMMA preparou para todo o mês de junho, com atividades voltadas à educação ambiental, à conscientização sobre o descarte correto de resíduos e à promoção de práticas sustentáveis em diferentes pontos da cidade.

No dia 18, crianças e adolescentes do Cras Mariana Torres participarão de uma visita técnica à Fazenda do Ingá, seguida de caminhada ecológica, com o objetivo de aproximar os jovens da realidade rural e dos cuidados necessários ao meio ambiente. Já nos dias 23, 24 e 25, a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), localizada na Ilha São João, receberá um curso de conscientização sobre o descarte irregular de resíduos e a importância da coleta seletiva, com duas turmas diárias (das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30).

A programação segue com a realização de uma blitz ecológica no bairro Aterrado, no dia 26, que levará informações e orientações sobre a preservação dos recursos naturais, e, no dia 27, o grupo de motociclistas Falcões de Aço se juntará à SMMA para plantar espécies arbóreas nas margens do Córrego Brandão, próximo ao Colégio Arco Verde, na Vila Santa Cecília. O ciclo de atividades culminará no dia 30, às 15h, com uma palestra na Igreja Batista da Vila Santa Cecília, abordando o problema do descarte irregular de lixo e estimulando comportamentos mais responsáveis entre os cidadãos.

Com essas ações, a secretaria busca ampliar o debate sobre sustentabilidade, incentivar a participação ativa da comunidade e consolidar o compromisso de Volta Redonda com a preservação ambiental





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