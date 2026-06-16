Pesquisa da Conservation International documenta como sistemas de governança indígena sustentam resultados que políticas públicas ainda não conseguiram replicar. Comunidades de 43 territórios compartilharam como manejam seus territórios e quais mudanças são percebidas ao longo das décadas.

Pesquisa da Conservation International documenta como sistemas de governança indígena sustentam resultados que políticas públicas ainda não conseguiram replicar. Os dados reforçam que 60% dos mamíferos terrestres têm mais de 10% de sua distribuição em territórios indígenas.

Comunidades de 43 territórios compartilharam como manejam seus territórios e quais mudanças são percebidas ao longo das décadas. Os resultados revelam a eficácia do conhecimento tradicional na conservação de florestas, rios e fauna, mas também documentam a velocidade com que esse sistema está sendo destruído. Mineração, expansão agrícola e incêndios respondem pela maior parte dessa perda. Comunidades Kichwa restringem a caça de fêmeas de anta, onça-pintada e outras espécies para evitar a redução de suas populações.

Comunidades Yukaghir vedam ruídos e perturbações próximos aos rios durante a temporada de desova do salmão. O que esses casos têm em comum é a lógica subjacente: normas coletivas sobre o uso da terra e dos recursos naturais, estabelecidas a partir da observação direta da natureza e transmitidas por vínculos intergeracionais com o território. A pesquisadora Sushma Shrestha afirma que áreas designadas para uso sagrado funcionam como refúgios de fauna e reservas de floresta primária.

A presença contínua dos povos indígenas é responsável pelo alto armazenamento de presentes nesses territórios. Já os impactos mais frequentes mencionados foram a mineração, expansão agrícola e incêndios. Para muitas comunidades, as alterações já estão afetando a própria capacidade de aplicar o conhecimento tradicional. A pesquisa anterior indicava que os povos indígenas e comunidades locais administram tradicionalmente pelo menos metade das terras naturais do planeta, mas seus direitos estão formalmente reconhecidos em apenas 19% desses territórios.

A lacuna entre o que é gerido e o que é protegido juridicamente deixa a maior parte dessas terras vulnerável. O financiamento segue a mesma lógica torta, com um consenso crescente sobre a necessidade de apoiar mais eficazes do mundo. Já o Brasil tem nas florestas uma oportunidade concreta de impulsionar investimentos e gerar renda





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