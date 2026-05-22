Sistema Planetário Incomum Challenge Conventional Models of Planet Formation

Scientists have discovered an unusual planetary system that may force them to reconsider one of the most accepted theories about planetary formation. The star, smaller and cooler than our Sun, hosts a complex planetary arrangement that defies traditional expectations. The system is home to three rocky planets close to the star, followed by two gas giants further out. But then, there's a surprising fourth planet, also rocky, that challenges the existing models of planet formation.

Um estudo publicado na revista Science descobriu um sistema planetário incomum, que obrigará a revisão de modelos clássicos da formação de planetas. Um grupo de astrônomos descobriu uma estrela anã menor e mais fria do que o Sol, com um sistema planetário heterogêneo, composto por um planeta rochoso mais próximo da estrela e dois planetas gasosos mais distantes.

Em seguida, surge um quarto planeta, também rochoso, ainda mais afastado. Os modelos tradicionais indicam que planetas rochosos se formam próximos da estrela, enquanto planetas gasosos surgem distantes, em regiões frias.

No entanto, o novo planeta desafiou essa lógica, pois ele também mostrou características rochosas. Um grupo de pesquisadores sugeriu que o quarto planeta possa ter sido gasoso no passado e perder sua atmosfera após uma colisão, ou as rotações iniciais dos planetas pudessem ter sido modificadas com o passar do tempo.

No entanto, as simulações feitas pelos pesquisadores descartaram essas hipóteses. Eles acreditam que os planetas não se formaram ao mesmo tempo, e que o sistema foi construído em fases sucessivas, com os planetas surgindo um após o outro





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Planetary Systems

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