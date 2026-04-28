Sinner avança às quartas de final do Madrid Open e amplia sequência de vitórias

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, garantiu sua vaga nas quartas de final do Madrid Open ao vencer Cameron Norrie em sets diretos, estendendo sua invencibilidade em torneios Masters 1000 para 25 partidas.

Jannik Sinner , o tenista italiano que atualmente lidera o ranking mundial, consolidou sua posição de destaque no cenário do tênis ao avançar para as quartas de final do Madrid Open .

A vitória convincente sobre o britânico Cameron Norrie, obtida com parciais de 6-2 e 7-5 nesta terça-feira, 28 de abril, não apenas o garantiu uma vaga na próxima fase do torneio, mas também estendeu sua impressionante sequência de vitórias em torneios Masters 1000 para 25 partidas consecutivas. Este feito notável demonstra a consistência e o alto nível de desempenho que Sinner tem apresentado, solidificando sua reputação como um dos principais nomes do esporte.

A partida, realizada em um horário mais cedo do que o habitual, buscou mitigar os efeitos das condições climáticas desfavoráveis em Madri, onde os níveis recordes de pólen têm causado desconforto tanto aos atletas quanto aos espectadores presentes no complexo da Caja Mágica. A alta concentração de pólen no ar representou um desafio adicional para os jogadores, exigindo um esforço extra para manter o foco e a performance em quadra.

O domínio de Sinner foi evidente desde o início da partida. O primeiro set foi encerrado em apenas 35 minutos, com o italiano demonstrando superioridade tática e técnica, não permitindo que Norrie encontrasse seu ritmo de jogo. A agressividade e a precisão nos golpes de Sinner foram cruciais para estabelecer essa vantagem inicial. No segundo set, Norrie tentou intensificar sua resistência e buscar uma reação, mas a pressão constante exercida por Sinner dificultou suas tentativas.

O ponto crucial da partida ocorreu no 11º game, quando Sinner conseguiu quebrar o saque de Norrie após uma série de rallies intensos, abrindo uma vantagem decisiva de 6-5. A quebra de saque demonstrou a capacidade de Sinner de manter a calma e a concentração nos momentos mais importantes da partida, transformando a pressão em oportunidades de vitória.

Com a vantagem conquistada, Sinner manteve a compostura e fechou o confronto em 1 hora e 26 minutos, confirmando sua superioridade e avançando para a próxima fase do torneio. A vitória não apenas o aproxima do título em Madri, mas também reforça sua confiança para os próximos desafios da temporada. Após a partida, Sinner expressou sua satisfação com sua atuação, destacando a importância de ter adotado uma postura mais agressiva em quadra.

Ele reconheceu a dificuldade do confronto contra Norrie, elogiando a qualidade do adversário. A declaração de Sinner reflete sua humildade e sua determinação em buscar a melhoria contínua em seu jogo. Na próxima fase do Madrid Open, Sinner enfrentará o vencedor do duelo entre o tcheco Vit Kopriva e o jovem espanhol Rafa Jodar. Este confronto representará um novo desafio para o italiano, que terá que se adaptar ao estilo de jogo do seu próximo oponente.

A expectativa é que Sinner continue demonstrando o mesmo nível de desempenho e consistência que o levaram a conquistar a liderança do ranking mundial e a alcançar as quartas de final do Madrid Open. A torcida espera que ele possa superar este novo obstáculo e avançar em busca do título, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais tenistas da atualidade.

O Madrid Open continua a ser palco de grandes emoções e disputas acirradas, com Sinner se destacando como um dos principais protagonistas do torneio





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Madrid Open Tênis Cameron Norrie Masters 1000 Quartas De Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Sucessor de Messi' será o novo reforço do Real Madrid para nova temporadaO Real Madrid definiu seu primeiro reforço para a temporada 2026/27. Segundo o jornal espanhol 'Diario AS', o clube merengue...

Read more »

Real Madrid processa La Liga por medidas de combate à discriminaçãoO Real Madrid entrou com uma ação judicial contra a La Liga questionando o novo protocolo de prevenção e combate à discriminação...

Read more »

Arsenal pode fazer proposta ao Real Madrid pela contratação de Endrick, diz site espanholAtacante, de 19 anos, está emprestado ao Lyon

Read more »

Rafael Jodar supera início de carreira do 'Big 3', Alcaraz e SinnerO espanhol venceu Fonseca em Madri e atingiu uma marca histórica: em seus primeiros 25 jogos no circuito ATP, sofreu apenas oito derrotas.

Read more »

Militão vai à Islândia para ouvir especialista antes de cirurgia que deve tirá-lo da Copa do MundoSeleção aguarda parecer final do Real Madrid, mas tratamento dificilmente mudaria cenário

Read more »

Sabalenka vira sobre Osaka e segue viva no Madrid OpenSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »