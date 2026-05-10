Sinisterra agradece confiança e projeta futuro no Cruzeiro após vitória contra o Bahia

Sinisterra, contratado com grande expectativa na última temporada, projetou seu futuro no Cruzeiro após a vitória contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O atacante agradeceu a confiança da comissão técnica e projetou sua permanência no clube.
Atacante contratado com grande expectativa na última temporada, Sinisterra tem sofrido com as lesões e, contra o Bahia , voltou a ganhar uma chance como titular.
Após a partida, o jogador projetou seu futuro e não cravou a permanência. Estou muito feliz no Cruzeiro, a confiança que tenho recebido tem sido importante. Não sei o que vai acontecer, mas agradecer pela confiança da comissão, do treinador, de todos, desde o dia que cheguei aqui. Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pela vitória.
Precisávamos dos três pontos. Agradecer ao treinador pela confiança e a todas as pessoas neste processo, nesse trabalho no DM
