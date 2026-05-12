Sindicato dos Metroviários de São Paulo confirma greve para pressionar por concurso público e mudanças em planos de saúde

O sindicato dos metroviários de São Paulo confirmou a greve para pressionar o governo estadual e a direção do Metrô a realizarem um concurso público para repor o quadro de funcionários da companhia e a negociarem mudanças nos planos de saúde. Além disso, a categoria reivindica a igualdade salarial e a garantia de ajustes na participação nos resultados da empresa.
A principal reivindicação da categoria é a realização de um concurso público para repor o quadro de funcionários da companhia. O sindicato dos metroviários de São Paulo se reúne nesta terça-feira, 12, para assembleia que deve confirmar ou não a greve prevista para começar à 0h de quarta-feira, 13.
Além da exigência de um concurso, os trabalhadores questionam mudanças nos planos de saúde e exigem a abertura de negociação da igualdade salarial para funcionários que realizam a mesma função e a garantia de ajustes na participação nos resultados da companhia. A greve pode ser evitada se o governo estadual e a direção do Metrô deixarem a intransigência de lado e negociarem com a categoria
