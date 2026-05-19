NEWS TEXT Passou pelos principais canais de jornalismo do país. Foi assessora de imprensa do Banco Central e do Grupo Carrefour. Eleita em 2023 a Jornalista Mais Admirada na categoria Economia do Jornalistas e Cia.

Flávio Bolsonaro admite encontro com Daniel Vorcaro logo depois da primeira prisão do ex-banqueiro em 2025. A visita foi na casa de Vorcaro e, segundo Flávio, teria sido para colocar um ponto final na questão do financiamento do filmeEm entrevista à CNN na semana passada, Flávio já tinha avisado que talvez aparecesse "um ou outro vídeozinho" ou troca de mensagens com Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro preso na investigação da maior fraude financeira da historia do país.

" e uma visita a Vorcaro com tornozeleira eletrônica na perna, há uma distância difícil de superar na tentáo de reconstruir a confianaêo poltíica, como Flávio tentou fazer no encontro com aliados do PL. A política não permite prognõsticos radicais sobre o destino da candidatura de Flávio. Mas há sinais. Os primeiros vem da pesquisaá divulgada nesta terça-feira (19).

Além de ter perdido apoio, o medo dos eleitores de terem Flávio como presidente superou o de encarar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por mais quatro anos





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