Head Topics

Sinais sobre o destino&nbsp;da candidatura de Flávio Bolsonaro

POLITICS News

Sinais sobre o destino&nbsp;da candidatura de Flávio Bolsonaro
Flávio BolsonaroSituação PolíticaProposta Presidencial
📆5/19/2026 9:23 PM
📰CNNBrasil
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 97%

NEWS TEXT Passou pelos principais canais de jornalismo do país. Foi assessora de imprensa do Banco Central e do Grupo Carrefour. Eleita em 2023 a Jornalista Mais Admirada na categoria Economia do Jornalistas e Cia.

Flávio Bolsonaro admite encontro com Daniel Vorcaro logo depois da primeira prisão do ex-banqueiro em 2025. A visita foi na casa de Vorcaro e, segundo Flávio, teria sido para colocar um ponto final na questão do financiamento do filmeEm entrevista à CNN na semana passada, Flávio já tinha avisado que talvez aparecesse "um ou outro vídeozinho" ou troca de mensagens com Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro preso na investigação da maior fraude financeira da historia do país.

" e uma visita a Vorcaro com tornozeleira eletrônica na perna, há uma distância difícil de superar na tentáo de reconstruir a confianaêo poltíica, como Flávio tentou fazer no encontro com aliados do PL. A política não permite prognõsticos radicais sobre o destino da candidatura de Flávio. Mas há sinais. Os primeiros vem da pesquisaá divulgada nesta terça-feira (19).

Além de ter perdido apoio, o medo dos eleitores de terem Flávio como presidente superou o de encarar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por mais quatro anos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Flávio Bolsonaro Situação Política Proposta Presidencial Dependência Política Opinião Pública

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

As sete perguntas do Datafolha sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel VorcaroAs sete perguntas do Datafolha sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel VorcaroNova pesquisa prevista para esta semana testará impacto do vazamento do caso 'Dark Horse' sobre a pré-candidatura do senador
Read more »

Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial: PesquisaLula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial: PesquisaA pesquisa divulgada pela AtlasIntel/Bloomberg indica que Lula ampliou a vantagem em relação a Flávio Bolsonaro na disputa presidencial para 2026. Além disso, o escândalo envolvendo mensagens com Daniel Vorcaro impactou negativamente o senador, enquanto Lula manteve seu desempenho quase estável.
Read more »

O que Flávio Bolsonaro diz sobre encontro com Vorcaro após primeira prisão do banqueiro do MasterO que Flávio Bolsonaro diz sobre encontro com Vorcaro após primeira prisão do banqueiro do MasterO senador e pré-candidato à Presidência negociou com Vorcaro investimento milionário em filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Banqueiro foi preso acusado de comandar fraude bilionária.
Read more »

Reações e impressões sobre gravação entre Flávio Bolsonaro e Daniel VorcaroReações e impressões sobre gravação entre Flávio Bolsonaro e Daniel VorcaroA pesquisa Atlas/Bloomberg revelou que as reações entre bolsonaristas são positivas, com 0,55 em uma escala de 0 a 1, enquanto entre petistas e eleitores indecisos, as reações são negativas. A avaliação de Andrei Roman, CEO da empresa, indica que a base bolsonarista se convenceu das explicações dadas pelo senador. Por outro lado, a reação entre eleitores lulistas é negativa, e entre aqueles que pretendem votar branco ou nulo, a reação ruim é de 0,14.
Read more »



Render Time: 2026-05-20 00:40:49