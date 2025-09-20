Silvio Rodríguez retorna a Havana após cinco anos, em meio a expectativas e desafios

Em um momento crucial para Cuba, Silvio Rodríguez oferece um concerto memorável na escadaria da Universidade de Havana, marcando seu retorno após cinco anos. O evento, repleto de simbolismo, reflete a complexa realidade cubana, abordando questões econômicas, sociais e políticas que afetam a população. A apresentação, que faz parte de uma turnê internacional, foi recebida com grande entusiasmo, destacando a importância da música como ferramenta de resistência e esperança.

Após cinco anos sem realizar concertos em Havana , Silvio Rodríguez retornou aos palcos cubanos, marcando um momento de grande expectativa para a população. Durante esse período, Cuba vivenciou as maiores manifestações desde o início da Revolução, em julho de 2023, resultando em centenas de presos políticos, além de enfrentar uma das mais agudas crises econômicas e energéticas da história recente. Essa situação gerou uma sensação generalizada de asfixia no país caribenho.

A escolha do local para o retorno, a escadaria da Universidade de Havana, não foi aleatória. O próprio Rodríguez, de 78 anos, explicou que a decisão foi motivada pelas “atitudes muito positivas” dos estudantes universitários diante dos problemas de conectividade à internet, que desencadearam protestos estudantis em junho. A noite de 19 de setembro reuniu milhares de pessoas, em sua maioria jovens cubanos, estudantes de diversas faculdades, e também pessoas de outras partes da cidade e províncias. O público estrangeiro, identificado por suas bandeiras, também marcou presença, incluindo membros da Tropa Cósmica, um grupo de fãs da trova e seguidores de Silvio Rodríguez, que aproveitaram a oportunidade para assistir ao primeiro concerto da turnê que o levará ao Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia em 2025.\Com sua habitual boina preta com a inscrição “Aprendiz”, Silvio iniciou o concerto declamando um trecho do ensaio Maestros Ambulantes, de José Martí. Em seguida, entoou a canção Alas de Colibrí, sendo acompanhado pela euforia da multidão. “Todos sabemos a situação de Cuba. Essa juventude está bastante exausta, deprimida e quer ter o direito de sonhar neste país”, afirmou Josué Mesa, um jovem cantautor de 22 anos que assistia ao concerto pela primeira vez. Mar Lage, uma cantora catalã presente na plateia, comentou sobre o impacto da música de Silvio em diversas pessoas, inclusive nos bairros mais carentes de Havana. A Gira Interminable por los Barrios, com 109 concertos em Havana, foi interrompida pela pandemia de covid-19. Para muitos cubanos, o concerto na escadaria da Universidade representou uma oportunidade única, quase como um sopro de esperança em meio a uma realidade sufocante, marcada pelo êxodo em massa, inflação galopante e escassez de opções de lazer.\As canções de Silvio, com sua carga emocional e crítica social, encontraram um público receptivo e entusiasmado. O repertório incluiu músicas do seu álbum mais recente, Quería Saber, como Para no Botar el Sofá, que refletem as urgências do povo cubano, além de uma homenagem à Palestina livre, com versos do cubano Luis Rogelio Nogueras, seguidos por La Era Está Pariendo un Corazón. O evento reafirmou a importância da música de Silvio Rodríguez na cultura cubana e sua capacidade de conectar gerações, especialmente em momentos de crise e transformação social. O concerto, além de um evento musical, foi um ato de resistência cultural e um espaço de encontro para o debate e a reflexão sobre o futuro de Cuba





