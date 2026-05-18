Siga o Lance! no Google: Notícias esportivas em português - Jogos Sul-Americanos, César Cielo, Atletas Femininos, Recordes e Olimpíadas

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Jogos Sul-AmericanosCésar CieloNatação
📆5/18/2026 12:15 PM
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Siga o Lance! no Google para acompanhar as últimas notícias esportivas em português. Incluímos notícias sobre os Jogos Sul-Americanos, o segundo recorde mundial mais longevo da natação brasileira, a carreira de Etiene Medeiros e a data comemorativa do Dia da Mulher.

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial. Jogos Sul-Americanos , César Cielo tem o segundo recorde mundial mais longevo da natação brasileira; veja quem está à frente.

Dia da Mulher, oito atletas que abriram espaço para o esporte feminino nas Olimpíadas, a atleta de 34 anos competiu pela última vez em 2022, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Nesse período, se dedicou ao projeto social que leva seu nome e teve seu primeiro filho. A prova em que Etiene é especialista também foi incluída no programa das Olimpíadas, mas ela só está escalada para os 50m livre.

Serão selecionados até dois atletas por prova com índice igual ou melhor que o estabelecido pela organização. São válidos tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o candidato não ter participado da prova individual. Nos revezamentos, a soma dos quatro melhores tempos individuais deve bater o índice. Até 12 atletas nascidos entre 2008 e 2012 serão chamados de acordo com o índice e o ranking mundial.

São considerados tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o nadador não ter disputado a prova individual. A convocação será feita com base nos resultados da competição, sem o uso de índice como métrica. Nas provas de 100m e 200m, serão selecionados o primeiro e o segundo colocados.

Já nas provas de meio-fundo e fundo, uma vaga será concedida ao campeão dos 400m livre e a outra ao atleta com a posição mais alta no ranking mundial de 2025 da World Aquatics entre os 800m livre e os 1500m livre. Serão duas vagas por prova de estilo (borboleta, costas e peito).

Os campeões de cada tipo de nado nas distâncias de 50m, 100m e 200m passarão por uma nova prova individual do mesmo estilo como seletiva, em que o critério de definição será a melhor colocação. Por fim, nos medleys, serão selecionados os campeões dos 200m e dos 400m. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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