Show internacionais chegam ao Brasil no segundo semestre de 2026

O Brasil está se tornando um destino de grande atração para artistas internacionais. No primeiro semestre de 2026, a alta demanda do público brasileiro por shows internacionais se comprovou com a vinda de nomes como My Chemical Romance, AC/DC, Chappell Roan e The Weeknd. Agora, o segundo semestre promete repetir a dose, trazendo artistas que vão do R&B ao K-pop.

O Brasil está se tornando um destino de grande atração para artistas internacionais. No primeiro semestre de 2026, a alta demanda do público brasileiro por shows internacionais se comprovou com a vinda de nomes como My Chemical Romance, AC/DC, Chappell Roan e The Weeknd.

Agora, o segundo semestre promete repetir a dose, trazendo artistas que vão do R&B ao K-pop. Confira, a seguir, os sete principais shows internacionais que chegam ao Brasil no segundo semestre de 2026. Harry Styles, ex-membro da boy band One Direction e o mais bem sucedido do grupo em carreira solo, traz ao Brasil uma temporada de shows no estádio do Morumbis, em São Paulo.

Seu último álbum, que a levou a outro patamar de popularidade e prestígio, foi idealizado a partir das provações de diferentes mulheres canonizadas e passa por 13 línguas. Após o lançamento no começo de novembro de 2025, o disco ocupou a primeira posição no ranking de álbuns mais ouvidos via Spotify. Os dois shows acontecerão no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena.

Em 2023, o britânico Elton John anunciou que pararia com as grandes turnês para passar mais tempo com o marido, David Furnish, e seus dois filhos Zachary e Elijah. No dia 7 de setembro, ele vem para um show único na América Latina - e possivelmente, o seu último na região - no Rock In Rio.

A banda de heavy metal Iron Maiden traz ao Brasil a turnê para comemorar 50 anos de existência, com duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo. A setlist trará as principais canções das décadas iniciais da banda, presentes nos nove primeiros discos do grupo. A abertura fica a cargo da banda Alter Bridge. O grupo de K-pop BTS iniciou sua nova turnê mundial, com mais de 80 shows marcados ao redor do mundo.

A última vinda do BTS ao Brasil aconteceu em maio de 2019, com duas apresentações esgotadas no Allianz Parque, em São Paulo. Desta vez, com uma demanda ainda maior, os sul-coreanos fazem uma sequência de três shows no Estádio Morumbis, na capital paulista, com um repertório composto por músicas do novo álbum, os hits em inglês e músicas do álbum anterior.

A vocalista da banda de rock Paramore e dona de uma carreira solo ímpar, Hayley Williams, traz ao país o show de seu último álbum solo, talvez o mais vulnerável de sua carreira até agora. Com 20 músicas, o disco explora sentimentos de perda e angústia após o término do relacionamento da cantora com Taylor York, guitarrista do Paramore.

O show promete focar nas músicas desta nova fase de Hayley, sem espaço para canções da banda ou até mesmo de seus álbuns solo anteriores. No dia 9, Williams se apresenta no Qualistage, no Rio de Janeiro, e em 12 e 13 no Espaço Unimed, em São Paulo. Mariah Carey também vem ao Brasil para apresentar seu espetáculo de Natal, Mariah Carey's Christmas Time, que virou um marco pop do início da temporada natalina.

Em São Paulo, o espetáculo acontece no Allianz Parque em 17 de novembro, e no Rio de Janeiro na Área Externa da Farmasi Arena em 21 de novembro





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