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Show de Shakira em Copacabana: Uma Celebração da Música e da Cultura Brasileira

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Show de Shakira em Copacabana: Uma Celebração da Música e da Cultura Brasileira
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📆5/3/2026 4:29 PM
📰JornalOGlobo
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Artistas brasileiros como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo celebram participação histórica no show de Shakira em Copacabana, Rio de Janeiro, que atraiu uma multidão e gerou grande repercussão nas redes sociais.

A noite de sábado (2) no Rio de Janeiro foi marcada por um evento histórico na praia de Copacabana : o show da estrela colombiana Shakira .

A apresentação, que atraiu uma multidão à orla da Zona Sul, não apenas celebrou a música e a cultura, mas também reuniu grandes nomes da música brasileira em um momento de colaboração e celebração. Artistas consagrados como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo tiveram o privilégio de dividir o palco com Shakira, elevando o espetáculo a um novo patamar de emoção e grandiosidade.

A participação desses artistas brasileiros foi amplamente divulgada e comentada nas redes sociais, gerando uma onda de entusiasmo e admiração entre os fãs e a mídia. Após a apresentação, os artistas brasileiros expressaram sua gratidão e alegria por terem feito parte desse momento único. Anitta, visivelmente emocionada, enalteceu a parceria com Shakira, destacando a experiência como inesquecível. Caetano Veloso, por sua vez, ressaltou o simbolismo do encontro, enfatizando a importância da união entre artistas de diferentes culturas e gerações.

Maria Bethânia, com sua sensibilidade característica, compartilhou a emoção de dividir o palco com uma artista de renome internacional, descrevendo a experiência como algo 'demais para o meu coração'. Ivete Sangalo, conhecida por sua energia contagiante, comparou o evento a um carnaval, ressaltando a atmosfera vibrante e festiva que tomou conta de Copacabana. Cada um deles compartilhou momentos da apresentação em suas redes sociais, com fotos e vídeos que capturaram a magia da noite.

A colaboração musical entre Shakira e os artistas brasileiros foi um dos pontos altos do show, com performances memoráveis que encantaram o público presente e online. A canção 'Choka choka', interpretada por Shakira e Anitta, e 'Leãozinho', cantada por Shakira e Caetano Veloso, foram especialmente celebradas, demonstrando a versatilidade e o talento de ambos os artistas.

A interpretação de 'O que é o que é', de Gonzaguinha, por Shakira e Maria Bethânia, emocionou a plateia com sua mensagem atemporal e sua beleza melódica. Já a performance de 'País tropical', de Jorge Ben Jor, por Shakira e Ivete Sangalo, trouxe um toque de brasilidade ao espetáculo, celebrando a riqueza da cultura musical brasileira.

O show de Shakira em Copacabana não foi apenas um evento musical, mas também um marco cultural que reuniu pessoas de diferentes origens e idades em torno da música e da celebração. A presença de artistas brasileiros de renome internacional contribuiu para elevar o prestígio do evento, mostrando a força e a diversidade da música brasileira.

A repercussão do show nas redes sociais foi massiva, com milhares de comentários, compartilhamentos e curtidas, demonstrando o impacto positivo que o evento teve na vida das pessoas. Além das performances musicais, o show também foi marcado por momentos de emoção e solidariedade. A notícia de que o pai de Shakira havia passado mal, o que causou um atraso de mais de uma hora no início da apresentação, gerou preocupação entre os fãs e a mídia.

No entanto, a cantora colombiana demonstrou sua força e profissionalismo ao seguir em frente com o show, dedicando sua performance ao pai e agradecendo o apoio do público. A segurança do evento também foi reforçada, com a remoção de cercadinhos, a apreensão de sacos de areia e a prisão de um homem por venda de ingressos falsos, garantindo a tranquilidade dos espectadores.

O sucesso do show de Shakira em Copacabana reforça a importância de eventos culturais como forma de promover a música, a arte e a união entre as pessoas. A iniciativa do GLOBO, através do Irineu, de oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, demonstra o compromisso do veículo com a inovação e a qualidade da informação, supervisionada por jornalistas

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