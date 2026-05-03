Show de Shakira em Copacabana Reúne Mais de 2 Milhões e Vira Palco de Manifestações

A apresentação da cantora colombiana Shakira no Rio de Janeiro atraiu uma multidão recorde e foi marcada por projeções de mensagens políticas na fachada do Copacabana Palace, além de um espetáculo de drones e a presença de artistas brasileiros.

A noite de sábado, 2 de março, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento monumental que reuniu mais de dois milhões de pessoas na Praia de Copacabana para assistir ao aguardado show da estrela colombiana Shakira .

A apresentação, parte do festival 'Todo Mundo no Rio', não apenas celebrou a música e o talento da artista, mas também se tornou um espaço para manifestações e debates sociais. Antes mesmo do início da performance, a fachada icônica do Copacabana Palace foi utilizada como tela para projeções de mensagens impactantes, incluindo os slogans 'Sem Anistia' e 'Fim da Escala 6x1', evidenciando a preocupação e o engajamento da população com questões políticas e trabalhistas.

A escolha do local e a magnitude do evento amplificaram o alcance dessas mensagens, transformando o show em algo mais do que um simples espetáculo musical. O show de Shakira foi marcado por uma produção grandiosa, com um espetáculo de drones que iluminou o céu de Copacabana no início da apresentação, criando um cenário deslumbrante e inovador.

A cantora, conhecida por sua energia contagiante e performances impecáveis, presenteou o público com um repertório de 28 canções que abrangem toda a sua trajetória musical, desde seus sucessos mais antigos até os lançamentos mais recentes. A diversidade do repertório e a habilidade de Shakira em conectar-se com o público fizeram da noite um momento inesquecível para os presentes.

Além disso, a artista demonstrou seu carinho pelo Brasil em diversas ocasiões durante o show, expressando sua admiração pela cultura e pelo povo brasileiro. A presença de grandes estrelas da música brasileira no palco ao lado de Shakira também foi um destaque da noite, celebrando a colaboração e a diversidade musical do país. A troca de energia entre a artista colombiana e os artistas brasileiros elevou o nível do espetáculo, tornando-o ainda mais especial.

A cantora desfilou com dez figurinos diferentes, cada um representando uma fase distinta de sua carreira, demonstrando sua versatilidade e atenção aos detalhes. O sucesso do show de Shakira em Copacabana reforça a importância do festival 'Todo Mundo no Rio' como um evento de grande porte que atrai turistas e impulsiona a economia local.

O prefeito Eduardo Cavaliere, em suas redes sociais, expressou sua satisfação com o evento, destacando a magnitude do público e a consolidação do festival como o maior palco do mundo. A edição de 2024 do festival contou com a apresentação de Madonna em comemoração aos seus 40 anos de carreira, enquanto em 2025, Lady Gaga foi a atração principal, trazendo a turnê de seu álbum 'Mayhem'.

A continuidade do festival está garantida até pelo menos 2028, o que demonstra o compromisso da prefeitura em promover eventos culturais de grande impacto e em fortalecer a imagem do Rio de Janeiro como um destino turístico de excelência. A pergunta que fica é: quem será a próxima estrela a brilhar no palco de Copacabana? A expectativa é alta e a busca por atrações de peso já começou.

O evento não apenas oferece entretenimento de alta qualidade, mas também gera empregos e renda para a população local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. A organização do festival tem se mostrado atenta às questões de segurança e acessibilidade, garantindo que todos os participantes possam desfrutar do evento com conforto e tranquilidade. A combinação de música, cultura e lazer faz do 'Todo Mundo no Rio' um evento único e imperdível





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