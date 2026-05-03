Show de Shakira em Copacabana: celebridades arrasam com looks ousados de transparência e crochê

O show de Shakira em Copacabana foi um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras arrasando nos looks mais ousados e estilosos. As famosas apostaram em tendências como transparência, crochê e recortes audaciosos, criando visuais que variaram do simples ao chic, passando pela ousadia pura.

O show de Shakira em Copacabana foi um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras arrasando nos looks mais ousados e estilosos. As famosas apostaram em tendências como transparência , crochê e recortes audaciosos, criando visuais que variaram do simples ao chic, passando pela ousadia pura.

Entre as personalidades que chamaram a atenção, destacam-se Grazi Massafera, Camila Queiroz e Ivete Sangalo, que surpreenderam com suas escolhas de roupas. Camila Queiroz, por exemplo, apareceu com um vestido recortado abaixo dos seios e com uma saia semitransparente, enquanto Ivete Sangalo optou por um look colorido e cheio de recortes. Outras celebridades, como as irmãs, também seguiram a tendência da transparência, criando looks que misturavam simplicidade e sofisticação.

Além disso, o evento serviu como um verdadeiro desfile de moda, com as famosas exibindo suas melhores produções, desde looks estilosos até os mais ousados, repletos de fendas, recortes e sobreposições. O show de Shakira em Copacabana não foi apenas um sucesso musical, mas também um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras mostrando todo o seu estilo e personalidade através de seus looks. Além das citadas, diversas outras famosas roubaram a cena com a transparência em seus looks.

Este foi o caso das irmãs, que também seguiram a tendência da transparência, criando looks que misturavam simplicidade e sofisticação. O evento serviu como um verdadeiro desfile de moda, com as famosas exibindo suas melhores produções, desde looks estilosos até os mais ousados, repletos de fendas, recortes e sobreposições.

O show de Shakira em Copacabana não foi apenas um sucesso musical, mas também um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras mostrando todo o seu estilo e personalidade através de seus looks. O evento também foi marcado por momentos emocionantes, como a primeira aparição pública da filha de Camila Queiroz, que impressionou com sua aparência.

Além disso, o show de Shakira em Copacabana foi um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras mostrando todo o seu estilo e personalidade através de seus looks. O evento também foi marcado por momentos emocionantes, como a primeira aparição pública da filha de Camila Queiroz, que impressionou com sua aparência.

Além disso, o show de Shakira em Copacabana foi um verdadeiro espetáculo de moda, com as celebridades brasileiras mostrando todo o seu estilo e personalidade através de seus looks





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