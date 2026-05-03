Shakira realiza show histórico em Copacabana e dedica apresentação às mulheres

A cantora colombiana Shakira realizou um show emocionante na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, dedicado às mulheres. Em um discurso em português, ela destacou a resiliência feminina e cantou seus maiores sucessos, marcando mais de 30 anos de carreira. Shakira também falou sobre a união dos latinos nos EUA e o show viralizou nas redes sociais.

A diva colombiana Shakira , com 49 anos, realizou um show histórico na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, dedicado às mulheres. Em um discurso emocionante inteiramente em português, a cantora destacou a resiliência feminina e cantou seu hino 'as mulheres não choram'.

'É um sonho para mim estar vivendo isso com vocês. Definitivamente, eu acho que a vida tem formas de recompensar a gente, e essa é uma delas. Vocês sabem que minha vida não tem sido a mais fácil nos últimos anos, mas das quedas, ninguém se salva. E o que eu sei é que nós, as mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais resilientes, porque as mulheres já não choram', declarou Shakira.

'E, por isso, esse show vai ser dedicado para todas nós. Como diz uma escritora que eu admiro: 'as mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis', completou. Shakira levou os maiores sucessos de sua carreira para as areias cariocas, incluindo clássicos como 'Girl Like Me', 'Estoy Aqui' e 'Hips Don't Lie', em uma apresentação que marcou mais de 30 anos de trajetória artística.

'Vocês sabem que minha vida não tem sido a mais fácil nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. Nos levantamos um pouco mais sábias, fortes, resilientes. As mulheres já não choram!

' A cantora também abordou questões sociais durante sua passagem pelo Brasil, destacando em entrevista à CNN Brasil a importância da união dos latinos nos Estados Unidos. 'Os latinos nos EUA sofrem injustiças e precisam se unir para enfrentar esses desafios', afirmou. O show em Copacabana foi transmitido ao vivo pela Globo e viralizou nas redes sociais, com milhões de visualizações e comentários positivos.

Fãs de todo o mundo celebraram a energia e a mensagem de empoderamento feminino transmitida por Shakira. A artista, que recentemente passou por um período difícil em sua vida pessoal, usou a música como forma de superação e inspiração para outras mulheres. O espetáculo também contou com efeitos visuais impressionantes e uma produção de alto nível, reforçando o status de Shakira como uma das maiores artistas da atualidade.

O evento foi um marco não apenas para a carreira da cantora, mas também para a cultura musical brasileira, que recebeu uma das maiores estrelas internacionais em um dos palcos mais icônicos do mundo





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