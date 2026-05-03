Shakira realiza show histórico em Copacabana e confirma Todo Mundo no Rio até 2028

A cantora colombiana Shakira encerrou sua turnê no Brasil com um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcando mais um capítulo do festival Todo Mundo no Rio, que está confirmado até 2028. O evento, que já trouxe Madonna e Lady Gaga, reuniu milhões de pessoas e se consolidou como um dos maiores festivais musicais do país.
A cantora colombiana Shakira , de 49 anos, realizou um espetáculo histórico e gratuito na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, onde apresentou seus maiores sucessos para uma multidão entusiasmada.
O show começou com a canção 'La Fuerte', marcando o início de uma noite inesquecível para os fãs presentes. O evento Todo Mundo no Rio, que já se consolidou como um dos maiores festivais musicais do país, está garantido até 2028, conforme confirmado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada durante a chegada de Shakira ao Brasil, nesta quarta-feira (29), reforçando o compromisso da cidade em trazer grandes nomes da música internacional para a orla carioca.
A iniciativa Todo Mundo no Rio surgiu em 2024 com o show de Madonna, que celebrou 40 anos de carreira com a turnê The Celebration Tour, atraindo cerca de 1,6 milhão de pessoas para a praia de Copacabana. No ano seguinte, em 2025, foi a vez de Lady Gaga encantar o público com a turnê The Mayhem Ball, em apoio ao álbum 'Mayhem', lançado no mesmo ano.
De acordo com a Riotur, o evento reuniu 2,1 milhões de espectadores, consolidando o Rio de Janeiro como um dos principais destinos para grandes espetáculos musicais no mundo. A presença de Shakira neste ano reforça ainda mais a importância do festival, que já se tornou uma tradição anual na cidade. Além do sucesso do evento, Shakira aproveitou sua visita ao Brasil para falar sobre questões sociais.
Em entrevista à CNN Brasil, a cantora destacou a importância da união dos latinos nos Estados Unidos, que, segundo ela, sofrem com injustiças e precisam se apoiar mutuamente. Shakira também mencionou seu compromisso com causas humanitárias, reforçando seu papel como embaixadora da boa vontade da ONU. O show em Copacabana não foi apenas um espetáculo musical, mas também uma plataforma para discussões importantes sobre igualdade e justiça social, demonstrando o poder da música como ferramenta de transformação
