Shakira no Rio: Show em Copacabana e Luxo no Copacabana Palace

Show de Shakira em Copacabana deve atrair mais de 2 milhões de pessoas e movimentar a economia do Rio. A cantora se hospeda no luxuoso Copacabana Palace, com diárias que podem chegar a R$ 91 mil.

A Praia de Copacabana se prepara para receber uma multidão estimada em mais de 2 milhões de pessoas no próximo sábado (2) para o aguardado show de Shakira , parte do festival Todo Mundo no Rio 2026.

A cantora colombiana, que chegou ao Brasil na última quarta-feira (29), optou por se hospedar no luxuoso Copacabana Palace, um dos hotéis mais emblemáticos do país. A escolha da hospedagem de Shakira não apenas destaca o prestígio do hotel, mas também revela os altos custos associados a uma estadia em um dos seus quartos mais exclusivos, que podem chegar a impressionantes R$ 91 mil por noite.

O Copacabana Palace, referência em sofisticação e reconhecido entre os 50 melhores hotéis do mundo, oferece diárias a partir de R$ 3,7 mil em quartos de até 39 m², com cama king-size e café da manhã incluso. Este valor já supera significativamente a média da região, onde hospedagens similares variam entre R$ 450 e R$ 850 por noite. As suítes, com vistas para a cidade ou para o mar, elevam os preços para R$ 4,5 mil a R$ 9 mil.

No entanto, o verdadeiro luxo reside nas Penthouses, que partem de R$ 21,2 mil para um casal e podem atingir R$ 42,8 mil em opções maiores, com capacidade para até quatro pessoas. Estas acomodações oferecem varanda com vista para o mar e acesso exclusivo à famosa “black pool”, piscina no sexto andar com revestimento em pastilhas pretas.

As Signature Suites, ainda mais exclusivas, custam a partir de R$ 45,2 mil e podem chegar a R$ 91,7 mil, incluindo serviços como traslados, mordomo, bar no quarto e lavanderia gratuita, além de uma experiência VIP personalizada. Seguindo os passos de Madonna, que se hospedou no hotel durante o evento em 2024, Shakira pode optar por uma dessas suítes de alto padrão.

Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace foi concebido para posicionar o Rio de Janeiro como um destino internacional de luxo, um objetivo que se concretizou ao longo de mais de um século. Com sua fachada branca e inspiração europeia, o hotel se tornou um cartão postal da cidade, combinando glamour tropical com elegância clássica.

Desde a década de 1930, com a abertura do Golden Room, o hotel se estabeleceu como a primeira grande casa de espetáculos da América Latina, recebendo lendas como Ella Fitzgerald, Josephine Baker e Marlene Dietrich. Ao longo dos anos, o Copacabana Palace hospedou reis, rainhas, presidentes e celebridades de todas as gerações, incluindo Princesa Diana, Rei Charles, Angela Merkel, Gisele Bündchen, Mick Jagger e muitos outros.

O show de Shakira, como parte do Todo Mundo no Rio 2026, deve gerar um impacto econômico significativo, estimado em quase R$ 800 milhões. A expectativa é que o evento atraia 2 milhões de pessoas, incluindo 278 mil turistas nacionais, 32 mil turistas internacionais e 1,7 milhão de cariocas e moradores da região metropolitana. O ticket médio de gastos diários é estimado em R$ 547,30 para brasileiros, R$ 626,40 para estrangeiros e R$ 141,75 para o público local.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o evento impulsionará a arrecadação, a geração de empregos e a dinamização de diversas cadeias produtivas, com efeitos positivos em toda a economia da cidade





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