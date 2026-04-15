Shakira no Rio: Imersão na Cultura Brasileira, 'Choka Choka' com Anitta e Expectativa para Show Histórico

Shakira se prepara para show em Copacabana com degustação de comidas típicas, parceria com Anitta e expectativa para um evento histórico. A turnê 'Las mujeres ya no lloran' bate recordes de bilheteria e movimenta a economia local.
A poucos dias do aguardado show em Copacabana , marcado para 2 de maio, a estrela colombiana Shakira já demonstra estar totalmente imersa na atmosfera brasileira. A cantora, conhecida por sua energia contagiante e conexão com os fãs, tem se dedicado a explorar a cultura local, deliciando-se com iguarias típicas e demonstrando grande entusiasmo com a receptividade do público brasileiro. Além de saborear o brigadeiro, o pão de queijo e outras delícias, Shakira lançou recentemente a colaboração ' Choka Choka ' com a cantora Anitta , um feito que agitou as redes sociais e aumentou a expectativa para sua apresentação no Rio de Janeiro. A turnê 'Las mujeres ya no lloran', que teve início no Brasil, já se tornou um marco na história da música latina , quebrando recordes de bilheteria e conquistando fãs em todo o mundo. A produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.
A preparação para o show em Copacabana inclui, além da degustação de comidas típicas, a exploração da língua portuguesa, com Shakira se esforçando para se comunicar com o público local. A cantora compartilhou vídeos e fotos nas redes sociais, mostrando sua interação com a cultura brasileira e demonstrando admiração pelo carinho dos fãs. A parceria com Anitta em 'Choka Choka' também fortaleceu essa conexão, gerando milhões de interações nas redes e consolidando a expectativa para o show. A turnê 'Las mujeres ya no lloran' representa um novo capítulo na carreira de Shakira, com a cantora trazendo toda a sua energia e talento para o palco carioca. Os fãs, conhecidos como a 'manada', aguardam ansiosamente para vivenciar a performance da artista, que promete uma apresentação memorável e repleta de surpresas.
Após o show no Rio de Janeiro, Shakira seguirá para uma série de apresentações nos Estados Unidos, na Espanha e no Oriente Médio, levando sua música e sua arte para diferentes públicos ao redor do mundo. A turnê já entrou para o Guinness como a de maior bilheteria de um artista latino na História, faturando US$ 421,6 milhões com 3,3 milhões de ingressos vendidos em 86 shows. Após a apresentação histórica em Copacabana, Shakira se apresentará em diversas cidades americanas em junho e julho, fará uma residência com 11 datas em Madri no mês de outubro, e seguirá para o mundo árabe em novembro, com shows em Doha, Emirados Árabes e nas pirâmides de Gizé, no Egito.
Enquanto Shakira se prepara para o show, o evento em Copacabana já movimenta a economia local. O comércio na região da Saara, por exemplo, está aquecido com a venda de produtos relacionados à cantora, como camisetas, bandeiras e outros itens colecionáveis. A expectativa dos fãs e a presença da artista geram um clima festivo e de grande entusiasmo na cidade, impulsionando o turismo e o comércio. A apresentação de Shakira no Rio de Janeiro promete ser um evento inesquecível, unindo música, cultura e a energia contagiante da artista colombiana. A interação de Shakira com a cultura brasileira e a colaboração com Anitta demonstram o seu apreço pelo país e a sua vontade de conectar-se com o público. A turnê 'Las mujeres ya no lloran' é uma celebração da força feminina e da superação, temas presentes em suas músicas e em sua trajetória. A passagem de Shakira pelo Brasil e a sua apresentação em Copacabana representam um momento de grande importância para a música latina e para a cultura brasileira.
Além das notícias sobre Shakira, foram divulgadas outras notícias sobre variados temas. Informações sobre cuidados com os pés, o impacto da puberdade precoce, novas iniciativas no cinema, casos judiciais e o comércio movimentado em torno do show de Shakira, em Copacabana
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