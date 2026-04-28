Shakira no Rio: Da Separação Polêmica ao Show Gratuito em Copacabana

A cantora colombiana Shakira se prepara para um show gratuito em Copacabana, em meio a polêmicas envolvendo sua separação de Piqué, problemas fiscais e acusações de plágio. Uma análise da trajetória da artista e seus momentos mais controversos.

Shakira , a estrela colombiana que conquistou o mundo com sua música e dança, continua a ser uma figura central na mídia, não apenas por seus sucessos musicais, mas também por sua vida pessoal repleta de reviravoltas e polêmica s.

A artista se prepara para um show gratuito e grandioso na praia de Copacabana, prometendo um espetáculo inesquecível para seus fãs brasileiros. A turnê que Shakira traz ao Rio de Janeiro é uma versão ampliada de sua aclamada jornada mundial, repleta de hits que marcaram gerações e canções que refletem suas experiências mais recentes. A separação de Shakira e Piqué, anunciada em junho de 2022, desencadeou uma série de eventos que dominaram as manchetes por meses.

A relação de 11 anos chegou ao fim em meio a acusações de infidelidade, com o ex-jogador de futebol envolvido com Clara Chía. A cantora respondeu à traição através de suas músicas, lançando canções com letras incisivas que se tornaram sucessos globais. A mudança de Shakira da Espanha para os Estados Unidos simbolizou um novo capítulo em sua vida, e até mesmo a remoção de uma árvore do jardim da casa que compartilhavam representou o fim definitivo do relacionamento.

Rumores sobre a descoberta da traição, envolvendo um pote de geleia, foram desmentidos pela própria artista, mas a polêmica continuou a alimentar a curiosidade do público. Além das questões amorosas, Shakira enfrentou desafios fiscais na Espanha. A Agência Tributária espanhola a acusou de não pagar impostos referentes a 2012 e 2014.

A cantora argumentou que sua residência legal na Espanha só havia sido estabelecida em 2015, mas acabou firmando um acordo judicial, admitindo a culpa e pagando uma multa de 7 milhões de euros, um valor inferior aos 14,5 milhões de euros inicialmente cobrados. Posteriormente, uma nova denúncia fiscal foi arquivada por falta de provas. A postura de Shakira em relação a questões sociais também gerou controvérsia.

Em 2022, a artista recusou se apresentar na Copa do Mundo do Catar, justificando sua decisão com base nas leis do país que violam os direitos humanos, especialmente em relação às mulheres e à comunidade LGBTQIAPN+. Essa atitude demonstra o compromisso de Shakira com a defesa de valores universais e sua preocupação com a justiça social. Ao longo de sua carreira, Shakira também enfrentou acusações de plágio em relação a algumas de suas músicas mais famosas.

Em 2006, o cantor porto-riquenho Jerry Rivera alegou que Shakira utilizou trechos não autorizados de sua canção Amores Como El Nuestro em Hips Don’t Lie. Waka Waka (This Time for Africa), o hino da Copa do Mundo de 2010, também foi alvo de acusações de plágio da banda camaronesa Golden Sounds, devido ao uso da música Zangalewa em seu refrão. Após ameaças de processo judicial, três integrantes do grupo musical foram creditados como autores da canção.

Antes da polêmica separação de Piqué, Shakira teve outro relacionamento de longo prazo que atraiu a atenção da mídia. Em 2000, ela começou a namorar o advogado argentino Antonio de la Rúa, filho do então presidente da Argentina, Fernando de la Rúa. O casal permaneceu junto por 11 anos, e a separação também gerou especulações e controvérsias. Uma curiosidade sobre a carreira de Shakira é sua participação na série de televisão 'El Socio del Diablo', exibida em 1999.

O ator Pedro Rendón, que integrou o elenco da produção, revelou que a série nunca foi reprisada porque Shakira adquiriu os direitos e proibiu novas exibições, insatisfeita com sua atuação. Essa decisão demonstra o controle que a artista exerce sobre sua imagem e sua obra. A trajetória de Shakira é marcada por sucessos musicais, polêmicas pessoais e um compromisso com causas sociais.

Sua capacidade de se reinventar e de transformar experiências dolorosas em arte a consagrou como uma das artistas mais influentes e admiradas do mundo. O show gratuito em Copacabana é uma oportunidade para os fãs brasileiros celebrarem a carreira e a personalidade vibrante de Shakira, que continua a inspirar milhões de pessoas com sua música e sua mensagem





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