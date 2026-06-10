Shakira inicia ensaios na Cidade do México para a abertura do Mundial

A cantora colombiana Shakira iniciou os ensaios na Cidade do México para a abertura do Mundial, compartilhando imagens dos preparativos com seus dançarinos. A cerimônia de abertura ocorrerá em 11 de junho, reunindo também artistas como Belinda e J Balvin. Esta edição terá três cerimônias inaugurais distintas. Além da estreia, Shakira fará o show do intervalo na grande final do torneio.

A cantora colombiana Shakira iniciou os ensaios na Cidade do México para a abertura do Mundial, compartilhando imagens dos preparativos com seus dançarinos. A cerimônia de abertura ocorrerá em 11 de junho, reunindo também artistas como Belinda e J Balvin .

Esta edição terá três cerimônias inaugurais distintas. Além da estreia, Shakira fará o show do intervalo na grande final do torneio. A decisão segue o modelo de grandes espetáculos esportivos norte-americanos. A contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026 começou, e uma das principais atrações da cerimônia de abertura será a cantora colombiana.

Às vésperas do início da competição, a artista compartilhou imagens de seus ensaios na Cidade do México com sua equipe de dançarinos e coreógrafo. Durante sua estadia no México, ela também compartilhou uma foto da Virgem de Guadalupe e se encontrou com a cantora mexicana Belinda, que também participará das festividades.

Conforme confirmado pela FIFA, Shakira se apresentará no dia 11 de junho na Cidade do México, como parte da primeira das três cerimônias de abertura desta Copa do Mundo, que está sendo coorganizada por México, Canadá e Estados Unidos. Ao contrário das edições anteriores, a Copa do Mundo de 2026 terá três cerimônias de abertura, uma em cada um dos países anfitriões.

Após o evento na Cidade do México, uma celebração acontecerá em Toronto no dia 12 de junho, com Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara e outros artistas locais. Mais tarde, nesse mesmo dia, Los Angeles sediará uma terceira cerimônia com apresentações de Katy Perry, Anitta e outras estrelas internacionais.

Além de se apresentar na cerimônia de abertura do torneio, Shakira também foi confirmada para o show do intervalo da final, uma decisão que gerou debate entre alguns torcedores de futebol, embora esteja alinhada com a tendência dos principais eventos esportivos americanos





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