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Shakira faz história no Rio com show para 2 milhões de pessoas em Copacabana

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Shakira faz história no Rio com show para 2 milhões de pessoas em Copacabana
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📆5/3/2026 3:58 AM
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A cantora Shakira realizou um show histórico na Praia de Copacabana, reunindo 2 milhões de pessoas no evento Todo Mundo no Rio. O espetáculo, que contou com a participação de artistas brasileiros como Anitta e Caetano Veloso, teve um impacto significativo na economia carioca e na projeção internacional do Rio de Janeiro.

Shakira encanta multidão de 2 milhões de pessoas em show histórico no Rio de Janeiro. O evento Todo Mundo no Rio, realizado na noite de sábado (2) na Praia de Copacabana , reuniu um público impressionante, segundo dados oficiais da Riotur.

O prefeito Eduardo Cavaliere confirmou o número através de suas redes sociais, destacando a grandiosidade do espetáculo. A apresentação marcou a terceira edição do evento, que já faz parte do calendário oficial da cidade e está programado para continuar até pelo menos 2028. Um espetáculo de drones inaugurou a noite, iluminando o céu carioca e preparando o público para o show principal. Shakira, emocionada diante da multidão, interagiu com o público em português e relembrou sua trajetória no Brasil.

A cantora, que chegou ao país aos 18 anos, expressou seu amor pelo Brasil e pela sua gente, destacando a magia de ver milhões de pessoas unidas em celebração. Ela dedicou o show às mulheres, enfatizando a força e a resiliência feminina. Shakira também compartilhou o palco com grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, que encantaram o público com suas performances.

O show de Shakira ficou abaixo apenas do de Lady Gaga no ano passado, que reuniu 2,1 milhões de pessoas, e superou o de Madonna em 2024, que atraiu 1,6 milhão de espectadores. O recorde oficial de público em um show internacional na praia ainda pertence a Rod Stewart, que em 1994 atraiu entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas, entrando para o Guinness Book como o maior show gratuito da história.

No entanto, há controvérsias sobre a contagem, já que muitos dos presentes estavam na orla para a virada do ano e nem todos assistiram ao show. Além do impacto cultural, o evento também teve um significativo efeito econômico. Segundo um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) em parceria com a Riotur, o show de Shakira deve movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Dados do Observatório do Turismo Carioca (SMTUR-Rio) mostram um aumento no número de visitantes nos anos com shows em Copacabana. Em 2024, o crescimento no feriado do Dia do Trabalho foi de 34,2% em relação ao ano anterior, enquanto em 2025 o aumento foi de 90,5% em comparação com 2023.

Em maio de 2025, a cidade arrecadou R$ 66,8 milhões em ISS ligado a serviços de turismo, eventos, transporte e atividades associadas, um crescimento real de 23,2% em relação a maio de 2023. Na comparação com maio de 2024, o aumento real foi de 8,2%. Os shows também ampliam a projeção internacional do Rio. Para 2026, a estimativa é de cerca de US$ 250 milhões em mídia espontânea internacional.

Somados, os eventos de 2024 e 2025 geraram cerca de US$ 500 milhões em exposição global para a cidade. Shakira e Anitta, que compartilharam o palco no Todo Mundo no Rio 2026, foram destaque na transmissão da TV Globo, reforçando a grandiosidade do evento

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