Shakira expressa seu amor pelo Brasil e anuncia show 'dos sonhos' em Copacabana

Em entrevista ao 'Fantástico', Shakira falou sobre o show gratuito em Copacabana, sua conexão com o público brasileiro, a parceria com Anitta e a dedicação do espetáculo às mulheres latinas. A artista descreveu Copacabana como um lugar mágico e revelou que o Brasil foi um dos primeiros países a lhe oferecer carinho.
Rio de Janeiro – A renomada artista colombiana Shakira compartilhou seus sentimentos e expectativas em relação ao aguardado show gratuito que realizará na icônica Praia de Copacabana , em uma entrevista exclusiva ao programa ' Fantástico ' da TV Globo, transmitida neste domingo, 26 de fevereiro.
O evento, programado para o próximo sábado, 2 de março, promete atrair uma multidão estimada em milhões de pessoas, consolidando-se como um dos maiores espetáculos já realizados no Brasil. Para Shakira, a oportunidade de se apresentar em Copacabana transcende o simples palco de um show; representa a concretização de um sonho acalentado por anos.
A artista expressou sua admiração profunda pela praia, descrevendo-a como um local mágico e singular, não apenas pela sua fama global, mas também pelo seu simbolismo intrínseco. Em suas palavras, Copacabana seria o 'altar' do planeta Terra, um espaço de energia e beleza incomparáveis. A conexão de Shakira com o Brasil é antiga e carregada de afeto.
A cantora recordou com carinho a receptividade calorosa que recebeu do público brasileiro desde o início de sua carreira, destacando o Brasil como um dos primeiros países a lhe oferecer apoio e reconhecimento. Essa gratidão a impulsionou a aprender português antes mesmo do inglês, como uma forma de se aproximar de seus fãs e retribuir o amor incondicional que recebeu.
A escolha do idioma demonstra o respeito e a consideração de Shakira pela cultura brasileira e sua vontade de se conectar de forma genuína com seu público. Às vésperas do show, Shakira dedicou sua apresentação em Copacabana a todas as mulheres latinas, reconhecendo sua força, resiliência e multifacetada beleza. A artista enfatizou o papel fundamental das mulheres na sociedade, destacando sua capacidade de solucionar problemas, criar e cuidar de seus filhos, sem abrir mão da sensualidade e da alegria.
Shakira acredita que o show será o maior de sua carreira, com uma expectativa de público superior a 2,5 milhões de pessoas, o que o torna um evento verdadeiramente emocionante e memorável. A promessa de surpresas e momentos inesquecíveis aumenta ainda mais a expectativa dos fãs. Durante a entrevista, Shakira também comentou sobre a colaboração com a talentosa cantora brasileira Anitta na música 'Choka Choka', expressando sua admiração e entusiasmo pela parceria.
A artista colombiana revelou que sempre desejou trabalhar com Anitta, reconhecendo seu talento e sua influência na música contemporânea. A colaboração resultou em uma canção vibrante e contagiante, que celebra a união de duas grandes artistas e a riqueza da música latina. Shakira ressaltou que a mensagem central do show em Copacabana é um convite à celebração da vida, do amor e da música.
A artista acredita que nascemos para cantar, celebrar e amar, e que a música tem o poder de unir as pessoas e transmitir emoções positivas. Como um gesto de carinho e reconhecimento, Shakira recebeu uma camisa da seleção brasileira e um boné com a frase 'eu sou carioca', que ela vestiu com orgulho, declarando-se oficialmente carioca.
A artista também revelou que seus filhos a acompanharão em sua visita ao Brasil, expressando seu desejo de compartilhar com eles as belezas naturais e a cultura vibrante do país. Shakira está ansiosa para mostrar aos seus filhos a diversidade e a riqueza do Brasil, proporcionando-lhes uma experiência inesquecível. A expectativa para o show é enorme, e a artista está pronta para entregar uma apresentação memorável que ficará gravada na história da música brasileira
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