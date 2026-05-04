Shakira encanta 2 milhões de pessoas em show histórico no Rio de Janeiro

A cantora colombiana Shakira realizou um show inesquecível na Praia de Copacabana, reunindo uma multidão de 2 milhões de pessoas e celebrando a cultura latina com a participação de artistas brasileiros renomados.
A apresentação histórica de Shakira na Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, no último sábado, 2 de maio de 2026, transcendeu a mera performance musical, consolidando-se como um evento cultural e emocional de proporções gigantescas.
A cantora colombiana, diante de uma multidão estimada em 2 milhões de pessoas, entregou um show inesquecível, marcado por sua energia contagiante, seus hits atemporais e, acima de tudo, por uma profunda conexão com o público brasileiro. A magnitude do evento não se limitou ao número impressionante de espectadores; a atmosfera vibrante, a beleza natural da Praia de Copacabana e a participação de artistas renomados da cena musical brasileira elevaram a experiência a um patamar único.
Shakira, visivelmente emocionada, expressou sua gratidão em suas redes sociais, descrevendo a noite como “inesquecível e arrepiante”. Ela ressaltou a importância de celebrar a vida em sua plenitude, com suas imperfeições e acertos, e como a beleza do Rio de Janeiro serve como um lembrete constante do que realmente importa: a contemplação da natureza, a valorização do presente e a conexão humana.
A artista enfatizou que o Rio de Janeiro personifica a simplicidade da felicidade, uma lição valiosa que a América Latina compartilha com o mundo. O show foi muito mais do que uma apresentação musical; foi uma celebração da cultura latina, da diversidade e da alegria de viver.
A presença de artistas brasileiros como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e a participação da Unidos da Tijuca e do grupo Dance Maré enriqueceram ainda mais o espetáculo, criando uma sinergia única e representando a união entre diferentes estilos e gerações musicais. A colaboração com Caetano Veloso, em particular, foi um momento especial para Shakira, que expressou a realização de um sonho antigo, quase 30 anos após uma entrevista onde manifestou seu desejo de cantar com o renomado artista brasileiro.
A organização impecável do evento, liderada pelo prefeito Eduardo Cavaliere e pelo projeto Todo Mundo no Rio, e o apoio de patrocinadores foram fundamentais para tornar essa experiência possível. Shakira dedicou palavras de agradecimento à equipe envolvida, reconhecendo o esforço e a dedicação de todos os que contribuíram para o sucesso do show. A cantora também expressou sua profunda admiração pelo público brasileiro, que a acolheu de braços abertos e a fez sentir-se em casa.
Em um tom emocionado, Shakira dirigiu-se aos seus fãs, tanto os que viajaram de outros países quanto os que se deslocaram de diversas cidades do Brasil, declarando que aqueles 2 milhões e meio de almas representavam sua família. Essa declaração demonstra a forte ligação emocional que a artista estabeleceu com o público brasileiro ao longo de sua carreira.
A apresentação em Copacabana não apenas consolidou a posição de Shakira como uma das maiores artistas da música latina, mas também reforçou sua imagem como uma figura inspiradora, que valoriza a cultura, a diversidade e a conexão humana. O evento deixou um legado duradouro, não apenas na memória dos que estiveram presentes, mas também na história da música brasileira e latina.
A energia vibrante, a beleza do cenário e a emoção compartilhada durante o show transformaram Copacabana em um palco de celebração e união, onde a música transcendeu barreiras e conectou pessoas de diferentes origens e culturas. A mensagem de Shakira sobre a importância de valorizar o presente e a beleza da vida ressoou profundamente no público, inspirando a todos a buscar a felicidade nas coisas simples e a celebrar a alegria de estar vivo
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