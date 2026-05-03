Shakira emociona fãs em show histórico na Praia de Copacabana após atraso de mais de uma hora

A cantora colombiana Shakira realizou um show grandioso na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após um atraso de mais de uma hora. O espetáculo, que fez parte do projeto 'Todo Mundo no Rio', contou com a presença de fãs de toda a América Latina e famosos brasileiros. A artista encerrou a noite com uma performance inesquecível, incluindo trocas de roupa e hits como 'Girl like me' e 'Las de la intuición'.
Rio de Janeiro - A cantora colombiana Shakira deixou os fãs emocionados na noite deste sábado (2), durante seu espetáculo na Praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio.
O show, que estava marcado para começar às 21h45, teve início apenas por volta das 23h05, após um atraso de mais de uma hora. De acordo com a assessoria da artista, o motivo do atraso foi um problema pessoal. A apresentação começou de forma grandiosa, com um show de drones que formaram o rosto de um lobo, os olhos e, em seguida, o rosto da cantora, além da frase 'Te amo Brasil'.
Shakira é conhecida como 'loba' devido ao sucesso 'She Wolf' (2009), no qual usa a figura da loba como metáfora de uma mulher livre, independente e dona de si. Ela abriu o show com a música 'La Fuerte' e saudou o público em português com um 'Boa noite, Rio'. Vestida com um look inspirado nas cores da bandeira do Brasil, a cantora chamou a atenção com uma troca de roupa para um vestido curtinho.
Durante a noite, ela deve fazer dez trocas de roupa, sendo a última criada pelo estilista brasileiro Dario Mittmann. Em seguida, Shakira entoou hits como 'Girl like me', 'Las de la intuición' e 'Estoy aqui'. Em homenagem à artista, o Copacabana Palace projetou seu nome na fachada: 'Shakira, o Rio te recebe!
'. Fãs de toda a América Latina viajaram até Copacabana para prestigiar o show da colombiana. Entre eles, a uruguaia Marcela Mora, de 31 anos, que já assistiu a 13 apresentações dessa turnê, destacou a importância do evento no Brasil.
'Vi a Shakira em 13 shows dessa turnê, essa noite foi meu décimo quarto e segunda vez no Brasil — a primeira no Rio de Janeiro. A expectativa era muito grande, foi histórico e fiquei muito emocionada. O Brasil é um anfitrião muito bom. Celebramos com amigos, nossos irmãos argentinos, mexicanos, colombianos… foi uma verdadeira festa latino-americana, e o Brasil fez história', contou.
Famosos como Grazi Massafera, o surfista Pedro Scooby, as ex-'BBB's tia Milena e Fernanda Bande, além de Ágatha Moreira e Rodrigo Simas, também marcaram presença no evento. O show faz parte da terceira edição do projeto 'Todo Mundo no Rio', iniciativa da prefeitura de trazer artistas internacionais para apresentações gratuitas na cidade. O evento já recebeu nomes como Madonna e Lady Gaga em anos anteriores.
Ao longo do dia, o público ocupou a orla para acompanhar a programação, que incluiu apresentações de DJs antes do show principal, preparando o clima para a entrada da cantora. O grande evento começou às 17h45, com a abertura do Vintage Culture. Às 19h, o DJ Maz esquentou o público que aguardava ansiosamente a chegada da colombiana, que estava prevista para às 21h45. Após a performance de Shakira, às 0h15, aconteceu uma apresentação do Papatinho, com Melody como convidada.
A estrutura montada na praia inclui o maior palco já instalado no evento, com cerca de 2.500 m², passarela que avança em direção ao público e painéis de LED de alta definição. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo ampliam o alcance do espetáculo para quem acompanha de diferentes pontos da praia.
A cidade também opera com esquema especial para o evento, com controle de acesso à orla, revistas nos principais pontos, monitoramento por câmeras e reforço no policiamento e no trânsito
