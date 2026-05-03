Shakira em Copacabana: A Cobertura da Imprensa Internacional e o Show que Coroou a Rainha do Pop Latino

📆5/3/2026 11:17 AM
📰bbcbrasil
Análise da cobertura da imprensa internacional sobre o show de Shakira em Copacabana, destacando a reação do público, a importância do evento para a cultura brasileira e latina, e as discussões sobre a estimativa de público.

O show de Shakira em Copacabana , no Rio de Janeiro, gerou ampla cobertura na imprensa internacional, consolidando a artista como um ícone do pop latino.

A apresentação, que ocorreu no dia 2 de maio, atraiu uma multidão estimada em centenas de milhares de pessoas, embora especialistas questionem a veracidade de estimativas mais altas, como as que apontavam para 2 milhões de espectadores. A mídia estrangeira destacou a energia do público, a performance da cantora e a importância do evento para a cultura brasileira e latina.

A imprensa internacional noticiou a chegada de Shakira ao palco com uma hora de atraso, mas ressaltou a euforia dos fãs, que gritavam e aplaudiam enquanto drones formavam a frase 'Eu amo você, Brasil' no céu. A cantora expressou sua gratidão pelo carinho do público brasileiro, relembrando sua primeira visita ao país há três décadas.

Veículos como a Deutsche Welle (DW) relataram que muitos fãs viajaram longas distâncias, inclusive de outros países, e até mesmo acamparam na praia para garantir um bom lugar. A atmosfera festiva foi complementada pela presença de vendedores ambulantes oferecendo comidas e bebidas típicas, como milho verde e caipirinha. O evento foi visto como um esforço da prefeitura para revitalizar a economia local, com a expectativa de gerar R$ 800 milhões para o Brasil.

Jornais como The Independent compararam o show de Shakira com apresentações semelhantes de Madonna e Lady Gaga, que também atraíram grandes multidões para Copacabana. O etnomusicólogo Felipe Maia, da Universidade Paris Nanterre, ressaltou a conexão duradoura entre Shakira e o público brasileiro, que começou na década de 1990. A Radio France Internationale (RFI) chegou a declarar que Copacabana 'coroou Shakira como a rainha do pop latino'.

A cobertura na América Latina foi igualmente entusiástica, com jornais como El Tiempo e El País destacando a importância do show para a carreira da artista e sua mensagem de empoderamento feminino. Shakira convidou artistas brasileiros renomados como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo para se juntarem a ela no palco, demonstrando seu respeito e admiração pela cultura local.

A cantora também dedicou o show às mulheres latinas, em especial às mães solteiras que lutam para sustentar suas famílias, proferindo discursos em português impecável e transmitindo carisma e emoção ao público

