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Shakira é ovacionada em Copacabana enquanto público xinga Piqué durante show

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Shakira é ovacionada em Copacabana enquanto público xinga Piqué durante show
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📆5/3/2026 3:24 AM
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Durante o show de Shakira em Copacabana, o público xingou o ex-zagueiro Piqué, reacendendo o debate sobre o fim do relacionamento dos dois. A cantora, conhecida por sua paixão pelo futebol e pelo Junior Barranquilla, usou o palco para reforçar mensagens de empoderamento feminino.

O ex-zagueiro Gerard Piqué foi alvo de xingamentos por parte do público que lotou a praia de Copacabana para assistir ao show de Shakira , realizado no último sábado (2).

Durante um discurso da cantora direcionado às mulheres, a multidão começou a hostilizá-lo com gritos como "Ei, Piqué, vai tomar no **". A cena viralizou rapidamente nas redes sociais, reacendendo o debate sobre o fim do relacionamento entre o ex-jogador do Barcelona e a artista colombiana. O episódio ocorreu logo após Shakira interpretar "Te Felicito", música que muitos interpretam como uma indireta ao ex-companheiro.

A cantora, conhecida por sua paixão pelo futebol, sempre demonstrou apoio ao Junior Barranquilla, clube de sua cidade natal, Barranquilla. Shakira já foi flagrada diversas vezes vestindo a camisa do time e celebrando suas conquistas em suas redes sociais. A ligação é tão forte que ela chegou a ganhar um monumento nos arredores do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco que já recebeu apresentações da artista.

Um dos momentos mais emblemáticos dessa conexão entre Shakira e o futebol aparece no clipe de "La Bicicleta", onde ela veste a camisa do Junior, unindo cultura pop e paixão esportiva. Além disso, a cantora sempre destacou a importância do empoderamento feminino em suas letras e discursos, algo que foi reforçado durante o show em Copacabana. O episódio com Piqué, no entanto, trouxe à tona novamente as tensões entre os dois, que se separaram em meio a acusações de traição.

Shakira, que sempre foi discreta sobre sua vida pessoal, tem usado sua música como forma de expressão, algo que ficou evidente na reação do público durante o show. O caso também reacendeu discussões sobre a influência da mídia e das redes sociais em relacionamentos de celebridades, especialmente quando envolvem figuras públicas como Shakira e Piqué.

Enquanto a cantora continua a se destacar em sua carreira musical, o ex-zagueiro tem enfrentado críticas não apenas por sua vida pessoal, mas também por suas decisões profissionais, como a saída do Barcelona e a transição para a carreira de empresário. O show em Copacabana, além de ser um sucesso de público, serviu como um espelho das emoções e conflitos que envolvem a vida de Shakira, mostrando como sua arte e sua vida pessoal estão intrinsecamente ligadas

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