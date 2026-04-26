Shakira e o Brasil: 30 anos de uma história de amor e música

A estrela colombiana Shakira se prepara para um show histórico no Rio de Janeiro, celebrando três décadas de uma forte ligação com o Brasil, marcada por shows, participações na TV e ações sociais.
Shakira se prepara para um show histórico na Praia de Copacabana no próximo sábado, 2 de maio, no evento Todo Mundo no Rio. Este evento marca um momento especial na longa e forte ligação da cantora colombiana com o Brasil , um país que ela visita há três décadas.
Desde sua primeira apresentação em terras brasileiras, Shakira construiu uma relação duradoura com seus fãs, realizando quase 40 shows ao longo dos anos, incluindo uma performance memorável no encerramento da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã. A cantora expressou seu carinho pelo Brasil em diversas ocasiões, descrevendo-o como sua segunda casa e um lugar fundamental em sua carreira e vida pessoal. A presença de Shakira na mídia brasileira também é notável.
Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, ela participou de diversos programas de televisão populares, como os de Hebe Camargo, Xuxa, Gugu Liberato, Jô Soares, Angélica e Ana Maria Braga, demonstrando sua versatilidade e carisma. Mais recentemente, ela marcou presença no Domingão, compartilhando momentos com o apresentador.
Uma curiosidade é sua ligação com a girl band brasileira Rouge, tendo participado do reality show Popstars em 2002, onde elogiou o talento das integrantes e as desafiou a criar uma versão em português de uma de suas músicas. Shakira sempre demonstrou facilidade em aprender e se conectar com a língua portuguesa, afirmando que a aprendeu rapidamente durante suas turnês e que se sente próxima da cultura brasileira devido às semelhanças entre o povo brasileiro e o de sua cidade natal, Barranquilla.
Além de sua carreira musical e participações na televisão, Shakira também se envolveu em ações sociais no Brasil. Em 2011, uniu forças com Xuxa através de suas fundações para apoiar crianças de comunidades carentes, visitando uma creche comunitária na Cidade de Deus. No mesmo ano, foi recebida pela então presidente Dilma Rousseff em Brasília, presenteando-a com um violão autografado.
A trajetória de Shakira no Brasil começou em cidades como Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté, com ingressos acessíveis, e agora culmina em um show grandioso para um público estimado de 2 milhões de pessoas. A cantora também cultiva amizades com celebridades brasileiras como Ivete Sangalo, Luciano Huck, Anitta e Giovanna Ewbank, demonstrando sua integração e apreço pela cultura local.
O lançamento recente do feat com Anitta, 'Choka Choka', e a expectativa para a primeira apresentação juntas em Copacabana reforçam ainda mais essa conexão. Shakira retorna ao Brasil para celebrar três décadas de uma história de amor e sucesso, reafirmando sua presença e importância no cenário musical brasileiro
