Shakira comovida com morte de operário durante montagem do palco em Copacabana; Crea-RJ autua empresa responsável

A morte do serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, durante a montagem do palco para o show de Shakira em Copacabana, comoveu a cantora e gerou repercussão internacional. O Crea-RJ autuou a empresa responsável pela montagem por falta de registro e responsável técnico.

Rio de Janeiro - A empresa Bonus Track, responsável pela organização do show da cantora Shakira na Praia de Copacabana , divulgou uma nota oficial afirmando que a artista está profundamente comovida com a morte do operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, ocorrida durante a montagem do palco para o evento.

Segundo a produtora, Shakira tem direcionado sua energia para apoiar os familiares da vítima, mantendo contato constante com a equipe organizadora para garantir todo o suporte necessário. A nota também reforça que o laudo final sobre o acidente será divulgado em breve pelos órgãos competentes e pede que não sejam feitas especulações antes da conclusão das investigações.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) anunciou, nesta segunda-feira (27), que autuará e multará a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart), responsável pela montagem dos elevadores do palco. Durante a fiscalização, foi constatado que a empresa não possui registro no Conselho para realizar atividades de engenharia e não conta com um responsável técnico habilitado. A medida reflete a gravidade do ocorrido e a necessidade de investigar possíveis falhas de segurança.

A tragédia ganhou repercussão internacional, com veículos de imprensa como o TMZ, considerado um dos mais influentes sobre celebridades e entretenimento, classificando o caso como 'tragédia no Brasil'. O site destacou que o acidente ocorreu durante os preparativos de um megaevento gratuito na cidade. A revista People enfatizou a gravidade do ocorrido, afirmando que o profissional sofreu 'ferimentos por esmagamento'.

Já o The Sun descreveu o caso como um 'acidente horrível', destacando que o trabalhador teria sido 'esmagado' durante a construção do palco. A nota completa da Bonus Track reforça o compromisso da organização em apoiar a família da vítima e pede respeito durante o processo de apuração dos fatos





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Copacabana Acidente Crea-RJ Tragédia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Confira inspirações de looks para usar no megashow de Shakira em CopacabanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Shakira no Rio: veja imagens da montagem do palco do show em CopacabanaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Shakira abre votação para decidir setlist e convidado brasileiro em seu show em CopacabanaShakira utilizou suas redes sociais para perguntar qual artista brasileiro deveria subir ao palco em Copacabana e qual música fãs querem ouvir. O post Shakira abre votação para decidir setlist e convidado brasileiro em seu show em Copacabana apareceu primeiro em POPline.

Read more »

Funcionário morre após acidente durante montagem do show da Shakira em CopacabanaEle foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resisitu

Read more »

Homem morre em montagem de palco de show de Shakira em Copacabana, no RioO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Shakira fala sobre show em Copacabana e declara amor pelo BrasilEm entrevista ao Fantástico, Shakira expressou sua empolgação com o show gratuito em Copacabana, destacando a importância do Brasil em sua carreira e sua conexão com o público brasileiro. A artista também falou sobre a parceria com Anitta e a dedicação do show às mulheres latinas.

Read more »