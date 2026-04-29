A cantora colombiana Shakira chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar em um show gratuito na Praia de Copacabana, com a expectativa de reunir mais de 2 milhões de fãs. A artista foi vista com malas nas cores do Brasil e um boné com referência à sua colaboração com Anitta.

A expectativa é palpável no Rio de Janeiro com a chegada de Shakira para um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana , marcado para o próximo sábado, dia 2.

A estrela colombiana desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, sendo recebida com entusiasmo por fãs e pela imprensa. Sua hospedagem foi confirmada no icônico Copacabana Palace, um hotel que já abrigou outras grandes divas da música como Madonna e Lady Gaga em apresentações memoráveis. A cantora demonstrou sua conexão com o Brasil através de suas redes sociais, exibindo uma mala nas cores verde e amarela, simbolizando o espírito vibrante do país.

Além disso, ela foi vista usando um boné com a inscrição 'Choka choka', uma referência direta à sua colaboração musical com a talentosa Anitta, na canção que integra o álbum 'Equilibrivm' da artista brasileira. O evento, batizado de 'Todo Mundo no Rio', promete ser um marco na história da cidade, com uma estimativa impressionante de mais de 2 milhões de pessoas presentes.

A organização garante que o acesso será totalmente gratuito, abrangendo todas as áreas, incluindo as destinadas a convidados e patrocinadores, que funcionarão exclusivamente com convites. A produção do show está a todo vapor, com a promessa de uma experiência inesquecível para os fãs de Shakira e para todos os presentes.

A iniciativa do GLOBO, através do Irineu, demonstra o compromisso com a inovação e a oferta de ferramentas de inteligência artificial aos leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas experientes. O show de Shakira no Rio de Janeiro não é apenas um evento musical, mas também um catalisador para a economia local e um símbolo da retomada do turismo na cidade.

A expectativa de um público massivo impulsiona o setor hoteleiro, gastronômico e de transporte, gerando empregos e renda para a população. A escolha do Copacabana Palace como hospedagem da cantora reforça a imagem do Rio de Janeiro como um destino turístico de classe mundial, capaz de atrair grandes estrelas e eventos de grande porte.

A colaboração musical com Anitta, uma das artistas mais populares do Brasil, demonstra o interesse de Shakira em se conectar com a cultura local e em celebrar a diversidade musical do país. A iniciativa de oferecer um show gratuito para um público tão amplo é um gesto de generosidade e um reconhecimento da importância dos fãs em sua carreira.

A organização do evento está trabalhando em conjunto com as autoridades locais para garantir a segurança e o bem-estar de todos os presentes, implementando medidas de controle de acesso, monitoramento e atendimento médico. A programação do evento inclui a apresentação do DJ Vintage Culture como aquecimento para o show principal, prometendo uma noite de muita música e diversão. Além do evento de Shakira, outras notícias relevantes destacam a diversidade e o dinamismo do Brasil.

A produção de biocombustíveis no país atingiu um recorde de 43 bilhões de litros em 2023, impulsionando o setor agroenergético e contribuindo para a transição energética. Essa conquista demonstra o potencial do Brasil como um líder na produção de energia limpa e renovável, capaz de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e de mitigar os impactos das mudanças climáticas.

A Petrobras também tem investido em inovação e tecnologia, realizando testes com robôs quadrúpedes em suas refinarias e plataformas, visando a digitalização de ativos e o desenvolvimento de algoritmos para aprimorar a segurança e a eficiência operacional. No âmbito social, a criação de um piso estadual para mais de 70 categorias profissionais que não possuem remuneração fixada em nível federal ou em convenções coletivas representa um avanço na proteção dos direitos dos trabalhadores e na redução das desigualdades.

O mercado imobiliário também tem passado por transformações, com o desejo e o estilo de vida dos compradores influenciando cada vez mais a escolha de imóveis, valorizando a experiência de moradia e o contexto urbano. Essas notícias demonstram a complexidade e a riqueza do Brasil, um país em constante evolução e com um futuro promissor





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