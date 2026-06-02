Setor privado busca reverter tarifas dos EUA contra produtos brasileiros com negociações amplas

Lideranças do setor privado brasileiro e norte-americano mobilizam-se para convencer o USTR a reverter o novo tarifaço, mas avaliam que o governo brasileiro precisa demonstrar maior disposição para negociar. A data-limite para pedidos de participação na audiência é 22 de junho, com envio de comentários até 1º de julho e audiência pública em 6 de julho. O setor privado aposta na essencialidade dos produtos e no impacto inflacionário, mas a decisão final dependerá de negociações informais sobre minerais críticos, regras para big techs e mudanças no Pix.

Formado em Direito e Jornalismo, o jornalista cobre política há 23 anos, sendo 10 deles em Brasília acompanhando os Três Poderes. Ele já passou por redações como Folha, Valor, Estadão e Crusoé.

No cenário atual, lideranças do setor privado brasileiro e dos Estados Unidos já se mobilizam para tentar convencer o USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos) a reverter o novo tarifaço imposto contra os produtos brasileiros. No entanto, avaliam que o Palácio do Planalto e o Itamaraty precisam demonstrar maior disposição para negociar com a Casa Branca, de modo que a medida seja efetivamente derrubada.

O cronograma estabelecido pelo USTR prevê o dia 22 de junho como data-limite para pedidos de participação na audiência, o envio de comentários por escrito até o dia 1º de julho e a realização da audiência pública no dia 6 de julho. O anúncio final está previsto para o dia 15 de julho. Bancos saem em defesa do Pix após avaliação dos EUA sobre novo tarifaço.

Fontes ligadas ao setor privado afirmaram que as associações setoriais já estão se preparando para fazer essas manifestações, com maior ênfase na indústria brasileira, mais afetada do que o agronegócio pela decisão. A estratégia será mostrar ao USTR a essencialidade dos produtos brasileiros para o mercado doméstico americano e que eles atendem a três requisitos considerados determinantes pelo departamento comercial para decidir sobre uma taxação.

O setor privado também aposta no impacto inflacionário que a medida pode ter para a economia americana como um argumento adicional. Porém, nada disso será determinante se o governo brasileiro não se dispuser a negociar com os Estados Unidos, relatam negociadores do setor privado.

A leitura é a de que, por mais que haja argumentos técnicos para impedir o novo tarifaço, o que os Estados Unidos querem de fato é uma negociação ampla com o Brasil, que envolva, em especial, acordos sobre minerais críticos, flexibilização de regras para big techs, mudanças nas regras de propriedade intelectual e no Pix. Assim, a percepção é de que há um corredor formal de negociação, mas é no campo informal - que não está sendo tratado pelo USTR - que a negociação de fato influenciará uma decisão final dos americanos.

O setor privado reconhece que, sem uma postura mais proativa do governo brasileiro, as chances de reverter as tarifas são mínimas, mesmo com a apresentação de dados técnicos sobre a dependência dos EUA em relação aos produtos brasileiros





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