Setor privado aguarda decreto para definir alcance da análise prévia de operações com minerais críticos

Empresas do setor mineral manifestam preocupação com a falta de clareza no relatório final da política nacional sobre o poder do CMCE em fusões, aquisições e investimentos estrangeiros, aguardando a regulamentação por decreto para definir o alcance da análise prévia de operações societárias.

A expectativa no setor privado em relação à política nacional para minerais críticos e estratégicos concentra-se agora na regulamentação futura por decreto, após a publicação do relatório final.

A análise prévia de operações societárias envolvendo esses minerais, considerada um ponto crucial, não foi totalmente detalhada no texto da política, deixando em aberto o escopo real do poder do Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE). A principal preocupação reside no fato de que o relatório não define imediatamente a extensão da influência do CMCE sobre fusões, aquisições, contratos internacionais e ativos estratégicos, transferindo a definição para um decreto posterior.

Essa abordagem gera incerteza, pois a regulamentação por decreto pode ser mais flexível e sujeita a interpretações, ao contrário de uma lei que estabeleceria parâmetros mais rígidos e claros. Empresas do setor mineral defendem que os critérios para a análise prévia deveriam ser estabelecidos na própria lei, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica para projetos que dependem de financiamento, acordos comerciais e investimento estrangeiro.

A ausência de clareza sobre as restrições que o governo poderá aplicar também é motivo de apreensão. A redação atual do texto não especifica quais tipos de operações seriam submetidas à análise, quais empresas seriam afetadas, quais países seriam considerados sensíveis e em que circunstâncias a participação estrangeira representaria um risco para a segurança econômica ou geopolítica do Brasil.

A falta de critérios objetivos pode levar a interpretações amplas e aumentar a insegurança jurídica em operações envolvendo minerais críticos, prejudicando o desenvolvimento do setor. A discussão sobre o alcance da atuação governamental em operações como fusões, aquisições, entrada de capital estrangeiro e transferência de controle será, portanto, decidida na regulamentação do decreto.

O setor privado teme que a ausência de diretrizes claras na lei possa abrir espaço para decisões discricionárias, dificultando o planejamento de longo prazo e a atração de investimentos. A preocupação central é que o decreto possa conceder ao CMCE um poder excessivo de intervenção, capaz de impactar negativamente a competitividade das empresas brasileiras e o desenvolvimento da cadeia de valor dos minerais críticos.

A regulamentação será fundamental para determinar se a análise prévia terá um caráter meramente procedimental, servindo apenas para coletar informações e avaliar a conformidade com as leis existentes, ou se poderá impor condicionantes às operações, como a exigência de investimentos adicionais, a transferência de tecnologia ou a participação de empresas nacionais. A possibilidade de o decreto funcionar como um verdadeiro poder de veto sobre determinadas operações é vista com grande preocupação, pois poderia afastar investidores e impedir a realização de projetos estratégicos para o país.

A transparência e a participação do setor privado na elaboração do decreto são consideradas essenciais para garantir que a regulamentação seja equilibrada e promova o desenvolvimento sustentável do setor mineral. A definição dos critérios para a análise prévia é crucial para evitar a criação de barreiras desnecessárias ao investimento estrangeiro e para garantir que as operações societárias sejam avaliadas de forma justa e transparente.

Empresas do setor mineral argumentam que a segurança jurídica é um fator determinante para a atração de investimentos de longo prazo, e que a falta de clareza sobre as regras do jogo pode afastar investidores e prejudicar o desenvolvimento de projetos estratégicos. A regulamentação do decreto deve estabelecer critérios objetivos e previsíveis para a avaliação das operações, levando em consideração fatores como o impacto econômico, social e ambiental dos projetos, a segurança da cadeia de suprimentos, a transferência de tecnologia e a participação de empresas nacionais.

É importante que o decreto defina claramente quais tipos de operações serão submetidas à análise prévia, quais empresas serão afetadas e quais países serão considerados sensíveis, evitando interpretações amplas e discricionárias. Além disso, a regulamentação deve garantir que o processo de análise seja rápido e eficiente, evitando atrasos desnecessários que possam prejudicar a realização dos projetos.

A colaboração entre o governo e o setor privado é fundamental para garantir que a regulamentação seja equilibrada e promova o desenvolvimento sustentável do setor mineral, contribuindo para a segurança econômica e geopolítica do país. A expectativa é que o decreto seja elaborado com base em um diálogo aberto e transparente com o setor privado, levando em consideração suas preocupações e sugestões





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