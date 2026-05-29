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Setor público consolidado registra superávit primário de R$ 31,248 bilhões em abril

Economia News

Setor público consolidado registra superávit primário de R$ 31,248 bilhões em abril
Setor Público ConsolidadoSuperávit PrimárioBanco Central
📆5/29/2026 12:36 PM
📰jornalodia
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O setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 31,248 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2026, segundo o Banco Central. Este resultado é superior ao previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que estimava um superávit de R$ 23,200 bilhões.

O setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 31,248 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2026, segundo o Banco Central . Este resultado é superior ao previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que estimava um superávit de R$ 23,200 bilhões.

O superávit foi o maior desde abril de 2022, quando havia somado R$ 38,876 bilhões. Em abril de 2026, o governo central registrou um superávit primário de R$ 26,075 bilhões, enquanto os Estados e municípios tiveram um superávit de R$ 329 milhões. As empresas estatais, por sua vez, registraram um déficit de R$ 1,781 bilhões. Isoladamente, os Estados tiveram um déficit de R$ 1,091 bilhão, e os municípios, um superávit de R$ 1,420 bilhão.

O setor público consolidado tem um superávit primário de R$ 31,248 bilhões no acumulado de janeiro a abril, o que equivale a 0,72% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado reflete um superávit primário de R$ 9,030 bilhões nas contas do governo central, o que é equivalente a 0,21% do PIB, somando a um superávit de R$ 29,905 bilhões nos governos regionais (0,68% do PIB). As empresas estatais têm um déficit acumulado de R$ 7,687 bilhões, ou 0,18% do PIB.

Isoladamente, os Estados têm um superávit de R$ 21,010 bilhões no acumulado de janeiro a abril (0,48% do PIB), e os municípios, um saldo positivo de R$ 8,896 bilhões (0,20% do PIB)

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Setor Público Consolidado Superávit Primário Banco Central Produto Interno Bruto PIB

 

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