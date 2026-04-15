Setor Mineral Resiste a Novo Parecer do PL do Ouro: Críticas Focam em Brechas na Origem Ilegal

Representantes da mineração alertam que o novo parecer do PL 3025/2023, sobre rastreabilidade do ouro, mantém fragilidades na origem, facilitando a lavagem de minério ilegal. O setor critica a lógica declaratória inicial e a falta de mecanismos robustos de validação, temendo um retrocesso em relação aos avanços obtidos após decisão do STF. A Casa da Moeda é designada para operar o sistema, mas enfrenta resistência técnica da ANM.

Um novo parecer sobre o Projeto de Lei 3025/2023, que visa reformular o controle sobre a origem, comercialização, transporte e rastreabilidade do ouro no Brasil, tem intensificado a resistência do setor mineral .

A proposta, apresentada pelo deputado Marx Beltrão (União-AL), gerou críticas contundentes por parte de representantes da mineração, que apontam falhas significativas na etapa inicial da cadeia produtiva, justamente onde reside o maior risco de infiltração de ouro de origem ilegal no mercado formal. A principal objeção reside na percepção de que o texto, em sua redação atual, não estabelece mecanismos suficientemente rígidos para coibir a entrada de minério extraído ilegalmente, mantendo, na prática, uma lógica declaratória na origem do metal. Agentes do setor mineral avaliam que o novo parecer, ao invés de solucionar as fragilidades, as agrava, pois a falta de um sistema robusto de validação da procedência desde o início da cadeia pode recriar as mesmas vulnerabilidades que precederam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, o STF derrubou a presunção de boa-fé na comercialização do ouro, um marco que visava combater o "esquentamento" de metal de origem duvidosa. A leitura predominante no setor é que o projeto, ao focar no controle ao longo da cadeia, mas sem eliminar as brechas na origem, pode inadvertidamente reabrir espaço para a lavagem de ouro proveniente de garimpos ilegais, incluindo aqueles localizados em áreas protegidas e terras indígenas. Pablo Cesário, presidente interino do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), expressou forte preocupação, comparando a movimentação no Congresso a uma tentativa do garimpo ilegal de encontrar um "atalho para voltar a lavar o ouro no mercado". Essa analogia remete ao modelo anterior à decisão do STF, quando a presunção de boa-fé facilitava a legalização de ouro extraído clandestinamente, um problema que o projeto original do Poder Executivo buscava justamente combater ao propor o endurecimento dos controles. O substitutivo introduzido pelo deputado relator estabelece um sistema obrigatório de rastreabilidade, com marcação física e digital do ouro, e o registro de todas as transações. A Casa da Moeda foi designada com exclusividade para operacionalizar este sistema, sendo responsável por sua implantação, manutenção, desenvolvimento tecnológico e fornecimento de equipamentos de inspeção. O projeto também prevê a criação de uma taxa para financiar o modelo, cobrada pela emissão de guias de transporte e pela marcação física do metal, calculada por grama de ouro. Embora o relator defenda que a marcação física e digital permitirá identificar a origem legítima do ouro e combater a comercialização ilegal em todo o território nacional, o setor privado mantém sua posição de que o problema central reside na origem. A primeira venda, segundo os representantes do setor, continua dependente de informações declaradas pelo vendedor ou seu mandatário, e a Guia de Transporte e Custódia de Ouro será emitida eletronicamente pelo próprio emitente da operação, que assume a responsabilidade pelas informações. Isso implica que a rastreabilidade se torna mais efetiva após a entrada do ouro no sistema, sem necessariamente impedir com a mesma eficiência a entrada inicial de material ilícito. Essa preocupação se intensifica em um cenário de alta do preço internacional do ouro, o que, segundo agentes da mineração, aumenta o incentivo econômico ao garimpo ilegal e torna qualquer brecha regulatória ainda mais sensível, facilitando a lavagem de produção clandestina. Adicionalmente, o substitutivo enfrenta oposição técnica da Agência Nacional de Mineração (ANM). A agência já recomendou a aprovação do texto original do governo e a rejeição do substitutivo, argumentando que a Casa da Moeda não possui a capilaridade operacional nem a estrutura técnica necessárias para gerenciar tal sistema em escala nacional. Com a protocolação do novo parecer, o projeto ganha novamente destaque na pauta da Câmara, refletindo o embate entre a proposta defendida pelo relator e a visão do setor privado e dos reguladores, que alertam para o risco de o texto reabrir brechas históricas na cadeia do ouro, em vez de consolidar um controle mais eficaz





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