Head Topics

Setor Mineral Resiste a Novo Parecer do PL do Ouro: Críticas Focam em Brechas na Origem Ilegal

Economia News

Setor Mineral Resiste a Novo Parecer do PL do Ouro: Críticas Focam em Brechas na Origem Ilegal
PL 3025/2023OuroGarimpo Ilegal
📆4/15/2026 9:22 PM
📰CNNBrasil
203 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 97%

Representantes da mineração alertam que o novo parecer do PL 3025/2023, sobre rastreabilidade do ouro, mantém fragilidades na origem, facilitando a lavagem de minério ilegal. O setor critica a lógica declaratória inicial e a falta de mecanismos robustos de validação, temendo um retrocesso em relação aos avanços obtidos após decisão do STF. A Casa da Moeda é designada para operar o sistema, mas enfrenta resistência técnica da ANM.

Um novo parecer sobre o Projeto de Lei 3025/2023, que visa reformular o controle sobre a origem, comercialização, transporte e rastreabilidade do ouro no Brasil, tem intensificado a resistência do setor mineral .

A proposta, apresentada pelo deputado Marx Beltrão (União-AL), gerou críticas contundentes por parte de representantes da mineração, que apontam falhas significativas na etapa inicial da cadeia produtiva, justamente onde reside o maior risco de infiltração de ouro de origem ilegal no mercado formal. A principal objeção reside na percepção de que o texto, em sua redação atual, não estabelece mecanismos suficientemente rígidos para coibir a entrada de minério extraído ilegalmente, mantendo, na prática, uma lógica declaratória na origem do metal. Agentes do setor mineral avaliam que o novo parecer, ao invés de solucionar as fragilidades, as agrava, pois a falta de um sistema robusto de validação da procedência desde o início da cadeia pode recriar as mesmas vulnerabilidades que precederam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, o STF derrubou a presunção de boa-fé na comercialização do ouro, um marco que visava combater o "esquentamento" de metal de origem duvidosa. A leitura predominante no setor é que o projeto, ao focar no controle ao longo da cadeia, mas sem eliminar as brechas na origem, pode inadvertidamente reabrir espaço para a lavagem de ouro proveniente de garimpos ilegais, incluindo aqueles localizados em áreas protegidas e terras indígenas. Pablo Cesário, presidente interino do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), expressou forte preocupação, comparando a movimentação no Congresso a uma tentativa do garimpo ilegal de encontrar um "atalho para voltar a lavar o ouro no mercado". Essa analogia remete ao modelo anterior à decisão do STF, quando a presunção de boa-fé facilitava a legalização de ouro extraído clandestinamente, um problema que o projeto original do Poder Executivo buscava justamente combater ao propor o endurecimento dos controles. O substitutivo introduzido pelo deputado relator estabelece um sistema obrigatório de rastreabilidade, com marcação física e digital do ouro, e o registro de todas as transações. A Casa da Moeda foi designada com exclusividade para operacionalizar este sistema, sendo responsável por sua implantação, manutenção, desenvolvimento tecnológico e fornecimento de equipamentos de inspeção. O projeto também prevê a criação de uma taxa para financiar o modelo, cobrada pela emissão de guias de transporte e pela marcação física do metal, calculada por grama de ouro. Embora o relator defenda que a marcação física e digital permitirá identificar a origem legítima do ouro e combater a comercialização ilegal em todo o território nacional, o setor privado mantém sua posição de que o problema central reside na origem. A primeira venda, segundo os representantes do setor, continua dependente de informações declaradas pelo vendedor ou seu mandatário, e a Guia de Transporte e Custódia de Ouro será emitida eletronicamente pelo próprio emitente da operação, que assume a responsabilidade pelas informações. Isso implica que a rastreabilidade se torna mais efetiva após a entrada do ouro no sistema, sem necessariamente impedir com a mesma eficiência a entrada inicial de material ilícito. Essa preocupação se intensifica em um cenário de alta do preço internacional do ouro, o que, segundo agentes da mineração, aumenta o incentivo econômico ao garimpo ilegal e torna qualquer brecha regulatória ainda mais sensível, facilitando a lavagem de produção clandestina. Adicionalmente, o substitutivo enfrenta oposição técnica da Agência Nacional de Mineração (ANM). A agência já recomendou a aprovação do texto original do governo e a rejeição do substitutivo, argumentando que a Casa da Moeda não possui a capilaridade operacional nem a estrutura técnica necessárias para gerenciar tal sistema em escala nacional. Com a protocolação do novo parecer, o projeto ganha novamente destaque na pauta da Câmara, refletindo o embate entre a proposta defendida pelo relator e a visão do setor privado e dos reguladores, que alertam para o risco de o texto reabrir brechas históricas na cadeia do ouro, em vez de consolidar um controle mais eficaz

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

PL 3025/2023 Ouro Garimpo Ilegal Rastreabilidade Setor Mineral

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Setor mineral rejeita “Terrabras” e pede reforço de estrutura existenteSetor mineral rejeita “Terrabras” e pede reforço de estrutura existenteSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

6x1: Precisamos de diálogo com setor produtivo, diz ministro6x1: Precisamos de diálogo com setor produtivo, diz ministroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Cápsula Orion encara calor infernal e resiste a temperaturas inacreditáveisCápsula Orion encara calor infernal e resiste a temperaturas inacreditáveisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

STJ decide se setor produtivo deve pagar R$ 94 bilhões ao Sistema SSTJ decide se setor produtivo deve pagar R$ 94 bilhões ao Sistema SJulgamento na Corte Especial será retomado após recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
Read more »

Antes mesmo de impacto de guerra, setor de serviços decepcionaAntes mesmo de impacto de guerra, setor de serviços decepcionaSetor cresce menos que o esperado em fevereiro e alta dos combustíveis será desafio
Read more »

Bolsas da Europa fecham em baixa pressionadas por guerra e setor de luxoBolsas da Europa fecham em baixa pressionadas por guerra e setor de luxoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-16 00:22:01