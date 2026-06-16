Servidora aprovada em concurso da Chancelaria volta ao Itamaraty após acordo judicial que extingue indenizações

Flávia Henriques GoesSiga, excluída da lista de negros por heteroidentificação, obteve liminar e assinou acordo com a AGU para ser nomeada no Itamaraty em cinco dias, renunciando a direitos retroativos e suscitando debate sobre critérios de reserva de vagas.

Flávia Henriques GoesSiga, servidora aprovada no concurso público para Oficial de Chancelaria realizado em 2024, ajuizou ação judicial após ser excluída da lista de candidatos negros por meio da banca de heteroidentificação criada pelo Itamaraty .

A banca, ao avaliar a aparência física dos candidatos, considerou que a candidata possuía pele clara, traços finos e cabelos lisos, o que resultou na sua exclusão e, posteriormente, na exoneração em 22 de maio. A decisão provocou a busca de medidas judiciais que culminaram em uma liminar que garantiu a tomada de posse, porém o Itamaraty manteve a exoneração, levando o caso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O processo foi encerrado com a assinatura de um acordo judicial entre Flávia e o Ministério da Advocacia‑Geral da União, representado pelo ministro Jorge Messias, com a presença da ministra em exercício das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. O acordo estabelece que a União tem cinco dias úteis, contados a partir da homologação judicial, para efetivar a nomeação de Flávia no Itamaraty, mas impõe à servidora a renúncia a qualquer direito a indenizações, remunerações retroativas, honorários advocatícios ou outras vantagens relacionadas ao período anterior à posse.

O documento detalha que a renúncia abrange pretensões de natureza indenizatória, financeira ou funcional, incluindo danos materiais, morais, diferenças remuneratórias, reconhecimento de vínculo funcional anterior, contagem de tempo de serviço, efeitos previdenciários pretéritos, progressões, gratificações e quaisquer outras repercussões que possam advir da decisão judicial. Em nota ao término do acordo, o ministro da AGU ressaltou que a medida "corrige uma rota que estava indo pela direção equivocada" e reforçou o comprometimento do governo em tratar questões de diversidade com humanidade, sem abandonar a legalidade.

A ministra Maria Laura da Rocha destacou a importância da solução para garantir a efetividade do princípio da igualdade de oportunidades no serviço público, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de aprimorar os critérios de heteroidentificação para evitar novos litígios. O caso reacendeu o debate nacional sobre a validade e a transparência dos processos de reserva de vagas para negros e pardos, sobretudo no âmbito das políticas afirmativas, que buscam reparar desigualdades históricas, mas que também enfrentam críticas quanto à subjetividade dos critérios adotados.

Observadores apontam que o modelo de avaliação baseado em aparência física pode gerar insegurança jurídica e abrir brechas para contestações, como demonstrado na experiência de Flávia. Organizações de direitos humanos sugerem a criação de mecanismos mais objetivos, combinando auto‑declaração, comprovação documental e, se necessário, avaliações psicológicas, para garantir que a reserva de vagas cumpra seu propósito sem comprometer a segurança jurídica dos candidatos.

Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores deverá providenciar a imediata nomeação de Flávia, cumprindo o prazo estabelecido no acordo, para que a servidora possa assumir seu cargo e exercer suas funções diplomáticas, contribuindo para a representatividade e a diversidade no corpo diplomático brasileiro





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