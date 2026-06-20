Servidor é condenado por amputar o próprio pé para fraudar seguro e receber R$ 1,5 milhão na Bahia

Vanderley dos Santos Gomes, servidor público de Amélia Rodrigues (BA), foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por estelionato após amputar o próprio pé para receber indenização de seguro. A sentença inclui ainda 720 horas de serviços comunitários e pagamento de R$ 7.590. A Justiça considerou comprovada a fraude, diante de inconsistências no relato de assassinato e da contratação de múltiplos seguros meses antes do incidente.

O servidor público Vanderley dos Santos Gomes foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por estelionato após amputar o próprio pé para fraudar seguradoras e receber uma indenização de R$ 1,5 milhão.

O caso ocorreu em julho de 2019 na cidade de Amélia Rodrigues, no Recôncavo baiano, e a pena foi estabelecida pela Vara de Execuções Penais de São Gonçalo dos Campos. Além da reclusão, ele deverá cumprir 720 horas de prestação de serviços à comunidade e pagar uma prestação pecuniária de R$ 7.590.

Inicialmente, Vanderley relatou à polícia que havia sido vítima de um assalto seguido de sequestro, durante o qual criminosos o teriam abordado, roubado pertences e amputado seu pé em uma estrada de terra. No entanto, as autoridades identificaram diversas inconsistências no depoimento. A perícia encontrou a mochila do acusado a cerca de 350 metros do local onde ele foi socorrido, contendo todos os objetos que ele afirmava terem sido roubados, inclusive o pé amputado.

A Justiça considerou ilógica a versão do sequestro, pois Vanderley não possuía inimigos e não houve pedido de resgate. Além disso, ele demonstrou esquecimentos sobre detalhes cruciais, como o instrumento utilizado na amputação, e evidenciou premeditação financeira ao contratar quatro seguros de vida simultaneamente, apenas seis semanas antes do incidente, apesar de ter um salário reduzido. O caso foi analisado em primeira e segunda instâncias, e após o trânsito em julgado, a condenação foi executada em maio de 2025.

A defesa tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o pedido foi negado por entender que todas as questões já haviam sido examinadas. O advogado das seguradoras, Adriano Scattini, destacou a emblematicidade do caso em um mercado que evitou mais de R$ 1,1 bilhão em golpes comprovados apenas em 2024. A multiplicidade de apólices contratadas por Vanderley, incompatível com sua renda, foi um dos primeiros sinais de fraude identificados pelas companies





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estelionato Fraude De Seguro Amputação Indenização Bahia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Master: PF cumpre buscas contra Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, diz jornalPolícia Federal também cumpre mandados em empresas e residências de Augusto Lima na Bahia

Read more »

Caso Master: Jaques Wagner, líder do governo, é alvo de nova fase de operação da PF | BrasilInvestigação apura fraudes envolvendo o banco de Vorcaro e o PT da Bahia

Read more »

Master: Flávio diz que PT da Bahia foi 'implodido' pela PFPré-candidato a presidente classificou nova fase da operação Compliance Zero como 'alento de que a impunidade vai ser combatida'

Read more »

Servidor amputa próprio pé para receber indenização de R$ 1,5 milhão na BAVanderley dos Santos Gomes contratou quatro seguros um mês antes da automutilação; homem procurou uma seguradora dias depois da lesão e relatou ter sido vítima de um assalto

Read more »