Servidor é condenado por amputar o próprio pé para fraudar seguro e receber R$ 1,5 milhão na Bahia

Vanderley dos Santos Gomes, servidor público de Amélia Rodrigues (BA), foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por estelionato após amputar o próprio pé para receber indenização de seguro. A sentença inclui ainda 720 horas de serviços comunitários e pagamento de R$ 7.590. A Justiça considerou comprovada a fraude, diante de inconsistências no relato de assassinato e da contratação de múltiplos seguros meses antes do incidente.
O servidor público Vanderley dos Santos Gomes foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por estelionato após amputar o próprio pé para fraudar seguradoras e receber uma indenização de R$ 1,5 milhão.
O caso ocorreu em julho de 2019 na cidade de Amélia Rodrigues, no Recôncavo baiano, e a pena foi estabelecida pela Vara de Execuções Penais de São Gonçalo dos Campos. Além da reclusão, ele deverá cumprir 720 horas de prestação de serviços à comunidade e pagar uma prestação pecuniária de R$ 7.590.
Inicialmente, Vanderley relatou à polícia que havia sido vítima de um assalto seguido de sequestro, durante o qual criminosos o teriam abordado, roubado pertences e amputado seu pé em uma estrada de terra. No entanto, as autoridades identificaram diversas inconsistências no depoimento. A perícia encontrou a mochila do acusado a cerca de 350 metros do local onde ele foi socorrido, contendo todos os objetos que ele afirmava terem sido roubados, inclusive o pé amputado.
A Justiça considerou ilógica a versão do sequestro, pois Vanderley não possuía inimigos e não houve pedido de resgate. Além disso, ele demonstrou esquecimentos sobre detalhes cruciais, como o instrumento utilizado na amputação, e evidenciou premeditação financeira ao contratar quatro seguros de vida simultaneamente, apenas seis semanas antes do incidente, apesar de ter um salário reduzido. O caso foi analisado em primeira e segunda instâncias, e após o trânsito em julgado, a condenação foi executada em maio de 2025.
A defesa tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o pedido foi negado por entender que todas as questões já haviam sido examinadas. O advogado das seguradoras, Adriano Scattini, destacou a emblematicidade do caso em um mercado que evitou mais de R$ 1,1 bilhão em golpes comprovados apenas em 2024. A multiplicidade de apólices contratadas por Vanderley, incompatível com sua renda, foi um dos primeiros sinais de fraude identificados pelas companies
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