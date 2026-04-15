Sertanejo Brasileiro Conquista Arquibancadas Argentinas e Provoca Rivais na Libertadores

A música 'Chora me Liga', de João Bosco e Vinícius, foi adaptada por torcedores do Independiente Rivadavia para criar cânticos de provocação contra rivais locais, em um fenômeno cultural que se estende aos estádios argentinos e agora desembarca no Rio de Janeiro para a estreia do clube na Libertadores contra o Fluminense.

A canção sertaneja brasileira 'Chora me Liga', um grande sucesso da dupla João Bosco e Vinícius em 2009, encontrou uma nova vida e um propósito inesperado nas arquibancadas de clubes argentinos. A música, que atingiu o topo das paradas no Brasil, ganhou uma versão em espanhol, 'Llora, Me Llama', lançada pela banda argentina 'Play' em 2011, transformando-se em um fenômeno cultural que transcendeu as fronteiras e chegou com força ao mundo do futebol.

Diversos clubes tradicionais da Argentina, como Newell's Old Boys, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Racing e Vélez, incorporaram a melodia em seus cânticos de torcida, adaptando a letra para provocar seus rivais. O Independiente Rivadavia, que faz sua estreia na Libertadores em 2026 e enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (15) em seu primeiro jogo fora de casa, é um exemplo notável dessa apropriação.

Os torcedores organizados do Independiente Rivadavia, conhecidos como 'Los Caudillos del Parque', adaptaram 'Chora me Liga' para criar um cântico de arquibancada afiado, especialmente direcionado aos seus rivais locais em Mendoza, Argentina. A letra modificada faz referência direta aos dois rebaixamentos que o clube infligiu ao Gimnasia y Esgrima de Mendoza, um de seus adversários mais tradicionais, para a segunda divisão do campeonato argentino. As partidas que selaram esses rebaixamentos ocorreram em 2004 e 2007, eventos que marcaram profundamente a rivalidade na cidade, separada por apenas 1 km de distância entre os estádios dos clubes no Parque General San Martín. A emoção e o orgulho desses momentos são revividos nos cânticos, que entoam: 'Dos descensos no se olvidan más / que papelón Lobo, que papelón', expressando que 'Dois rebaixamentos não se esquecem / Que papelão, Lobo, que papelão'.

A adaptação não para por aí. Quando os 'Caudillos' se referem a 'Tomba', estão falando do Godoy Cruz, outro clube rival da cidade de Mendoza. A letra questiona a paixão e a tradição do Godoy Cruz, rotulando-o como uma 'moda' e 'cagão', reflexo de uma percepção de que o sucesso recente do clube é passageiro e carece de uma base histórica sólida. 'Yo sabía que vos no tenés pasión / sos una moda y nada más / sos un cagón, tomba, sos un cagón', expressa a canção em espanhol, que pode ser traduzida como 'Eu sabia que você não tem paixão / você é moda e nada mais / é um cagão, Tomba, é um cagão'.

Um torcedor do Independiente Rivadavia, identificado apenas como @ParaguaCaudillo, que veio ao Rio de Janeiro para o jogo no Maracanã, compartilhou o sentimento de incredulidade e euforia com a participação do clube na Libertadores. 'A verdade é que estou com sentimentos mistos, nunca imaginei que chegaríamos a jogar a Libertadores e ainda mais num estádio tão mítico. Estou muito feliz por curtir esse momento e ansioso para o jogo. Seremos mais de 3.000 'Caudillos' a invadir o Maracanã e vamos fazer com que o estádio seja nossa casa', declarou o torcedor. Ele destacou que, embora o Godoy Cruz tenha tido destaque nas últimas duas décadas, para a torcida do Independiente, isso é apenas 'moda'.

A música também faz alusão a um dos bandeirões da torcida, com a frase 'La leyenda continua' ('A lenda continua'), evidenciando a longevidade e o significado cultural do cântico, que embala agora os recentes sucessos do time de Mendoza. O Independiente Rivadavia vive um momento de ascensão meteórica, saindo da segunda divisão em 2023, conquistando a Copa Argentina em 2025 e liderando o Campeonato Argentino em 2026, com 8 vitórias em 12 partidas. A esperança de uma boa atuação contra o Fluminense é alta, mesmo para aqueles que, como o jovem Joel Gonzalez, não puderam viajar, mas acompanham a distância com fervor.

Mais de 3.000 torcedores argentinos são esperados no Maracanã, transformando o templo do futebol brasileiro em um pedaço de Mendoza, embalados pela vibrante e provocativa adaptação de 'Chora me Liga'. O projeto Irineu, do GLOBO, utiliza inteligência artificial para enriquecer conteúdos jornalísticos, sempre sob supervisão de editores. A cobertura deste evento esportivo, que envolve aspectos culturais e passionais, demonstra a força da música em conectar torcedores e criar narrativas únicas no universo do futebol.





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