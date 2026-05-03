Serra Catarinense registra 18ª geada em 2026 com temperaturas negativas

A região da Serra Catarinense enfrenta um período de frio intenso, com a ocorrência da 18ª geada em 2026. As temperaturas despencaram, atingindo -1,4°C em Urubici e próximos de 0°C em São Joaquim. Especialistas explicam que a frequência das geadas é resultado da atuação de sistemas de alta pressão e da ausência de nuvens.

A região da Serra Catarinense amanheceu sob um intenso manto branco neste domingo, 3 de julho de 2026, com o registro da 18ª geada do ano.

As temperaturas despencaram durante a madrugada, atingindo níveis críticos em diversas cidades da região, com destaque para Urubici, onde os termômetros registraram a marca de -1,4°C. A cidade de São Joaquim também sentiu o rigor do frio, com temperaturas beirando o ponto de congelamento, próximas de 0°C. A combinação de fatores meteorológicos, como a ausência de nuvens e a calmaria dos ventos, intensificou o fenômeno, permitindo que a geada se formasse abundantemente em áreas mais vulneráveis, como campos abertos, pastagens e margens de estradas. A paisagem, outrora verde e vibrante, transformou-se em um cenário gélido e esbranquiçado, proporcionando um espetáculo visual impressionante, mas também gerando preocupações em diversos setores.

O aumento na frequência das geadas em 2026 tem despertado a atenção de especialistas e agricultores. A explicação para esse padrão incomum reside na atuação persistente de sistemas de alta pressão sobre a região. Esses sistemas atuam como uma barreira, impedindo a chegada de massas de ar mais quentes e favorecendo a perda de calor durante as noites.

A ausência de cobertura de nuvens, que normalmente atuaria como um isolante térmico, potencializa ainda mais esse processo, permitindo que a temperatura caia drasticamente. A combinação desses fatores cria as condições ideais para a formação de geada, mesmo em períodos que antecedem o inverno oficial. A geada não apenas afeta a estética da paisagem, mas também tem implicações significativas para a agricultura local.

As baixas temperaturas podem danificar plantações sensíveis ao frio, como frutas e hortaliças, causando perdas econômicas para os produtores. Além disso, a geada pode afetar a qualidade do pasto, prejudicando a criação de gado. O impacto no setor agrícola exige um planejamento cuidadoso e a adoção de medidas preventivas para minimizar os danos. Com o registro desta última geada, a Serra Catarinense acumula um total de 18 ocorrências do fenômeno e quatro registros de temperaturas negativas ao longo de 2026.

Esse número expressivo demonstra um padrão de frio mais intenso e frequente do que o observado em anos anteriores. A ocorrência precoce e recorrente das geadas tem gerado um impacto significativo no planejamento agrícola da região, exigindo que os produtores adotem estratégias de proteção para suas lavouras.

Por outro lado, o frio intenso e a paisagem coberta de gelo têm impulsionado o turismo na Serra Catarinense. Muitos turistas buscam a região para apreciar a beleza singular do inverno e desfrutar de atividades como caminhadas em meio à natureza e a observação da geada. A combinação de frio, paisagens deslumbrantes e a hospitalidade local tornam a Serra Catarinense um destino turístico atraente durante o inverno.

As cidades da região têm se preparado para receber o fluxo de visitantes, oferecendo infraestrutura e serviços adequados para atender à demanda. A expectativa é que o turismo continue a crescer nos próximos meses, impulsionando a economia local e gerando empregos





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geada Serra Catarinense Frio Temperaturas Negativas Clima Urubici São Joaquim Inverno Agricultura Turismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diretor russo tem estatueta do Oscar 2026 extraviada em voo; prêmio é localizado na AlemanhaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Eleição de governadores 2026: Quaest mostra disputa em 11 estadosPesquisas para eleição de governadores 2026 mostram o peso do apoio de Lula e de Bolsonaro

Read more »

Copa de 2026: Participação de Neymar se torna incertaA forma física de Neymar levanta dúvidas sobre sua convocação para a Copa do Mundo de 2026. A comparação com seu desempenho em jogos recentes e a lembrança de partidas históricas como Santos x Flamengo de 2005 acentuam a incerteza.

Read more »

Ao vivo: Cruzeiro x Atlético-MG | Brasileiro Série A 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Quem atrasou mais no Todo Mundo no Rio: Madonna, Lady Gaga ou Shakira? Veja o horário de início de cada showAs três divas se apresentaram nas areias de Copacabana, gratuitamente, em 2024, 2025 e 2026

Read more »

Met Gala 2026: tudo o que você precisa saber sobre o evento mais aguardado da modaO Met Gala 2026, um dos eventos mais importantes do calendário da moda, acontece nesta segunda-feira (3) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Organizado por Anna Wintour, o evento reúne celebridades no tapete vermelho, arrecada fundos para o Costume Institute e inclui um jantar exclusivo e apresentações artísticas. A transmissão ao vivo começa às 19h (horário de Brasília) no site e nas redes sociais da Vogue EUA.

Read more »