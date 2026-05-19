Série de perguntas sobre inc new minister

Datafolha divulgou pesquisa que apresenta avanços no processo de escolha de uma ministra para o STF, enquanto também apresenta desafios aos candidatos com o perfil evangélico e sua rejeição para cargos influente.

Cármen Lúcia , a única ministra da corte, durante julgamento na 2ª Turma do STF . Pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo indica que 51% dos brasileiros acreditam que o critério de escolha de uma mulher para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal seja muito importante.

Atualmente, apenas uma mulher ocupa o cargo, Carmen Lúcia. Para 18% dos brasileiros, é um pouco importante a escolha de uma mulher para corte, enquanto 27% afirmam que esse critério não seja nada importante. A pesquisa também questionou a importância da indicação ser uma pessoa negra, sendo que 46% dos brasileiros acreditam que seja muito importante e 16% um pouco importante. Outros 35% afirmam que essa condição não tenha importância.

Indicação de um novo ministro superou a maioria no Senado, o que pode afetar a composição da corte. A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 12 e 13 de maio, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. Os critérios símbolos das quantidades apresentadas são um pouco importantes. É muito importante que o indicado seja religioso (46%) e que seja leal ao presidente que o indicou (51%).

A escolha o ideal para um novo ministro deve ter ótimas noções jurídicas (85%) e deve ter lealdade total ao presidente que o indicou (51%). Sobre afinidade com deputados federais e senadores, 47% veem como muito importante que o nome tenha essa característica, enquanto 26% acreditam que não seja nada importante.

Para 53% de quem participou da pesquisa, 51% dos eleitores de Lula tornam-se muito e 45% pouco importante, respectivamente, que o indicado tenha lealdade total ao presidente que o indicou. 16% dos eleitores de Flavio Bolsonaro acreditam que essa característica seja muito importante. 64% querem que o novo ministro seja independente de políticos e partidos, 16% acham muito importante e 14% nada importante





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