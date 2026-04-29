A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) decidiu reverter o cancelamento da inscrição do bar Partisan, na Lapa, após recurso do estabelecimento e discussões sobre práticas discriminatórias. O caso envolveu uma multa do Procon Carioca por restrição de acesso com base na nacionalidade, levantando questões sobre liberdade de expressão e direitos dos consumidores.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública ( Seop ) revogou, na noite desta terça-feira (28), a decisão de cancelamento da inscrição municipal do bar Partisan , localizado na Lapa.

A medida inicial havia sido tomada após o estabelecimento ser multado em R$ 9.520 pelo Procon Carioca, que identificou que o bar estava restringindo o acesso de clientes com base na nacionalidade. O caso ganhou destaque quando um cartaz em inglês, com a mensagem 'Cidadãos dos EUA e de Israel não são bem-vindos', foi exibido no local.

A decisão de reverter o cancelamento foi baseada no direito à ampla defesa, após o recurso apresentado pelo estabelecimento, e também considerou que não houve reincidência após a aplicação da multa pelo Procon. O bar havia tido seu cadastro municipal cancelado em uma medida publicada no Diário Oficial do município, o que obrigaria o fechamento das atividades.

A cassação da inscrição foi solicitada no início de abril pelo vereador Flávio Valle, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo, que recebeu a denúncia e acionou os órgãos competentes. Segundo o vereador, a conduta do estabelecimento violava a proibição de qualquer forma de discriminação e configuraria uma prática abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A Seop, no entanto, optou por reconsiderar a punição após avaliar os argumentos apresentados pelo bar, destacando que a medida inicial foi tomada em um contexto de investigação e que a suspensão das atividades poderia causar prejuízos significativos ao estabelecimento e aos seus funcionários. O caso reacendeu o debate sobre os limites da liberdade de expressão e os direitos dos consumidores, especialmente em um contexto onde questões geopolíticas internacionais podem influenciar decisões locais.

A decisão da Seop foi recebida com diferentes interpretações por parte da população e especialistas, com alguns defendendo a importância da punição a práticas discriminatórias e outros argumentando que a medida inicial foi excessiva. O bar Partisan, que já havia se pronunciado sobre o caso, reiterou seu compromisso com a diversidade e a inclusão, afirmando que o cartaz foi uma medida pontual e que não reflete a política do estabelecimento.

A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Seop, afirmou que continuará monitorando o caso e que, caso novas irregularidades sejam identificadas, serão tomadas as medidas cabíveis





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