Sensor Inovador de USP Detecta Ozônio com Alta Precisão e Durabilidade

Pesquisadores do IFSC/USP criam sensor de óxido de grafeno reduzido e óxido de zinco que promete revolucionar o monitoramento de ozônio atmosférico, oferecendo maior estabilidade e eficiência energética, com potencial para aplicações ambientais.

Uma equipe de cientistas do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP) alcançou um avanço notável no campo da detecção de gases atmosféricos com o desenvolvimento de um novo modelo de sensor. Este dispositivo inovador é capaz de identificar o ozônio (O₃) com um nível de eficiência e estabilidade significativamente elevado, características cruciais para aplicações práticas em monitoramento ambiental.

A tecnologia por trás deste sensor reside em uma arquitetura engenhosa, que combina de forma estratégica óxido de grafeno reduzido (rGO) e óxido de zinco (ZnO). Esses dois materiais compõem uma estrutura que se assemelha a um 'sanduíche', cuidadosamente projetada para prolongar a vida útil e preservar as propriedades intrínsecas dos materiais constituintes, superando um dos principais gargalos em tecnologias de detecção de ozônio existentes.

O ozônio ao nível do solo representa um poluente atmosférico de grande preocupação, derivado principalmente de emissões geradas por atividades industriais e pelo tráfego veicular. Sua presença em concentrações elevadas pode desencadear sérios problemas de saúde respiratória, como irritações nas vias aéreas e agravamento de condições preexistentes em seres humanos. Um dos maiores desafios enfrentados na criação de dispositivos capazes de monitorar este poluente tem sido a degradação rápida dos sensores quando expostos diretamente ao ozônio. A ozonólise, um processo químico caracterizado pela quebra de ligações moleculares, é particularmente agressiva para materiais orgânicos.

A genialidade da nova pesquisa reside precisamente na forma como a organização das camadas foi concebida: o óxido de zinco atua como uma camada protetora, efetivamente isolando e defendendo o grafeno da ozonólise. Essa configuração em 'sanduíche' garante que o material semicondutor, o grafeno, mantenha sua integridade estrutural e funcional por períodos mais longos, permitindo uma detecção confiável e duradoura.

Os resultados preliminares obtidos a partir dos testes laboratoriais são extremamente promissores e foram detalhados em um estudo publicado na renomada revista científica Chemosensors. O sensor demonstrou uma alta seletividade, o que significa que ele é capaz de distinguir com precisão o ozônio de outros gases que frequentemente compõem a atmosfera, como o monóxido de carbono (CO) e a amônia (NH₃). Essa capacidade de discriminação é fundamental para evitar falsos positivos e garantir a acurácia das medições. Adicionalmente, a composição otimizada do sensor permitiu que ele operasse eficazmente em temperaturas reduzidas. Esta característica é particularmente vantajosa, pois contribui diretamente para o aumento da eficiência energética do dispositivo, reduzindo o consumo de energia e, consequentemente, prolongando sua vida útil. Durante os extensos testes realizados em ambiente controlado, o sensor não apresentou qualquer sinal de desgaste ou perda de desempenho, o que atesta sua robustez e durabilidade.

A nova tecnologia desenvolvida no IFSC/USP abre um leque de possibilidades promissoras para a área de monitoramento ambiental. O sensor tem o potencial de ser integrado em estações fixas de medição da qualidade do ar, fornecendo dados contínuos e precisos sobre os níveis de ozônio em áreas urbanas e industriais. Além disso, sua configuração pode permitir a miniaturização e a integração em dispositivos portáteis, capacitando equipes de fiscalização e cidadãos a realizar o controle ambiental em tempo real, em qualquer local. Este projeto, que conta com a coordenação do professor Valmor Roberto Mastelaro e recebe apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), está agora entrando em uma nova fase de pesquisa. O foco será em otimizar ainda mais a redução da temperatura de operação do sensor, buscando torná-lo ainda mais eficiente energeticamente, e em explorar o potencial de utilizar outros materiais na detecção de diferentes tipos de gases poluentes, expandindo assim o escopo de suas aplicações futuras. Este desenvolvimento representa um passo significativo em direção a um monitoramento ambiental mais eficaz e acessível





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