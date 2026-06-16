Sensitivo prevê reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe e descarta romance com Vini Jr.

Pai Flávio Ty Odé afirma que o ex-casal ainda mantém uma forte conexão e projeta uma reaproximação nos próximos anos, enquanto considera que aproximação com Vini Jr. foi para provocar Zé Felipe e alavancar carreira.

O sensitivo Pai Flávio Ty Odé fez novas previsões sobre a vida amorosa da influenciadora Virginia Fonseca . Em uma leitura espiritual e numerológica, ele afirmou acreditar em uma futura reconciliação entre Virginia e o cantor Zé Felipe , comentando também os rumores que a ligam ao jogador Vini Jr. Segundo o sensitivo, o fim do casamento não teria encerrado a conexão entre os dois, e ainda existe amor entre eles, prevendo uma retomada do relacionamento em um prazo de dois a três anos.

Ele mencionou que influências externas estão dificultando uma reaproximação agora, mas acredita que a relação vai além dos laços familiares construídos ao longo dos anos, mencionando encontros ocultos. Pai Flávio também analisou a repercussão envolvendo Virginia e Vini Jr., que ganhou força após a participação dela no "Domingão com Huck", onde ela falou sobre o jogador e foi questionada sobre uma comemoração e um buquê de flores.

O sensitivo descartou um futuro amoroso entre Virginia e Vini Jr., atribuindo a aproximação a outros fatores, como a intenção de Virginia de provocar Zé Felipe, com um gostar mas sem interesse financeiro, visando marketing para alavancar sua carreira internacional. Além disso, fez uma análise numerológica de Virginia, afirmando que ela vive um período de visibilidade e fortalecimento da imagem pública, com necessidade de equilibrar a exposição profissional e a vida pessoal.

As declarações do sensitivo voltaram a gerar especulações sobre a vida amorosa da influenciadora, reforçando a ideia de reconciliação com o ex-marido e descartando romance com o jogador





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