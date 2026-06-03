Senadores adiam reunião para definir encaminhamento da PEC que reduz jornada de trabalho

A PEC que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas está aguardando a reunião de líderes com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para definir o encaminhamento da matéria. A PEC aprovada pela Câmara prevê que a obrigatoriedade de ao menos dois dias de folga por semana entre em vigor 60 dias depois da promulgação da alteração constitucional.

Senado res aguardavam uma reunião com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre , para definir o encaminhamento da matéria que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, mas o encontro foi adiado.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, rapidamente se alinhou com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva em apoio ao fim da 6x1. A PEC aprovada pela Câmara prevê que a obrigatoriedade de ao menos dois dias de folga por semana entre em vigor 60 dias depois da promulgação da alteração constitucional. A redução da jornada de trabalho entraria em vigor em duas etapas, primeiro reduzindo para 42 horas e depois para 40 horas, após mais um ano.

A PEC também prevê que os salários não serão reduzidos. Em reação ao avanço da PEC, 41 senadores de oposição assinaram uma proposta alternativa que permite que os empregados escolham entre seguir o regime de trabalho tradicional da CLT ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) apoiam a PEC da oposição e tentam evitar que o fim da escala 6x1 seja aprovado neste ano no Congresso. O vereador do Rio de Janeiro Rick Azevedo (PSOL) está articulando com centrais sindicais a realização de atos e até mesmo paralisações para pressionar senadores pelo fim da escala 6x1.

A PEC passará na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de chegar ao plenário, mas não está claro se o texto será analisado também por outras comissões, como a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ou a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A pressão eleitoral vai contribuir para que o tema tramite rapidamente, pois dois terços das vagas do Senado estarão em disputa no pleito de outubro





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