Senador Rogério Marinho pede apuração do vazamento seletivo dos áudios contra Flávio Bolsonaro

O coordenador político da campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), solicitou ao ministro relator do caso Master no STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, a apuração do vazamento seletivo dos áudios que apontaram o pré-candidato pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro.

O coordenador político da campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro , senador Rogério Marinho (PL-RN), pediu ao ministro relator do caso Master no STF ( Supremo Tribunal Federal ), André Mendonça , que seja apurado o vazamento seletivo dos áudios que apontaram o pré-candidato pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro .

Ambos se encontraram na manhã de quinta-feira (14) no gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada à CNN pelo próprio senador Rogério Marinho.

"Disse a ele que estamos preocupados com o vazamento seletivo contra Flávio e com a maneira como as coisas estão acontecendo, gerando insegurança sobre os rumos da investigação. Há quase 7 terabytes de informações sobre o caso Master. Pedimos que esse vazamento seja apurado", disse Marinho à CNN





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