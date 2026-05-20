Em meio a uma crise após a divulgação de áudios e mensagens, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio (PL-RJ), adiciona uma nova estratégia comunicacional, antecipando propostas de seu plano de governo, com destaque para segurança pública e revisão da reforma tributária. A estratégia é tentar desviar a atenção dos escândalos recentes.

Desde 2018 em Brasília, sempre em observação nos bastidores do poder, com 20 anos de carreira jornalística, passando por O Globo, Estadão, Época, Veja SP e UOL, o senador (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, anunciou que antecipará revelações de partes do seu plano de governo na tentativa de reverter a crise política causada pela recently divulgação de mensagens e áudios, bem como seu encontro com um empresário investigado.

Segundo informações, ele deve defender a diminuição da maioridade penal e apresentar novas medidas voltadas para a segurança pública, um dos temas mais preocupantes para os eleitores. Na área econômica, o senador criticou a gestão do Orçamento Público e sugere até mesmo uma revisão da reforma tributária em curso, propondo a suspensão da lei aprovada durante o governo Lula por um ano.

A equipe de pré-campanha ainda estuda os detalhes da metadecipla estratégia, que busca unir os principais temas de Ângia para uma nova eventual postura de governo. Inicialmente, seu entorno defendia que o plano de governo e sua equipe apenas foram reveladosto aos poucos, próximo da oficialização da candidatura, como forma de evitar ataques da oposição.

No entanto, com a crise atual, a estratégia é lançar novidades semanalmente, tentando uintroduzir novos temas no debate político e assim desviar a atenção dos escândalos recentes. Flavio alega que qualquer contato com o empresário In escrever to um pedido tão importante de patrocínio para um ecesso específico.

Em linha com a nova tática, o senador criticou nesta terça-feira, 19, o fim da escala 6x1 de trabalho, defendendo que o Brasil precisa de mudanças na legislação trabalhista para adiantar uma nova proposta sobre a jornada de trabalho. Em declaração durante a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, ele afirmou que 'o Brasil atualizou seu mundo, que o de 1943, época da criação da CLT, está bem diferente.

Todos queremos trabalhar menos e ganhar mais, mas a legislação está engessada e uma alteração imediata causaria um impacto de 50 bilhões de reais anualmente nos municípios'. A nova tática busca não só soil recupérar a imagem, mas também estabelecer Flávio como um dos principais nomes nas discussões sobre políticas públicas no atual cenário político





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eleições Plano De Governo Crise Política Reforma Tributária Segurança Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senador Flávio Bolsonaro embarca em São Paulo para reuniões após turbulência na pré-campanhaSenador participa de encontros com empresários e investidores após episódio linked a Bolsonaro's movie finance, affecting political viability. The article mentions July 11 agenda in Brasilia with allies and future trips to other locations, as well as polls on reducing sentences of Jan 8 rioters and priority areas for the next president.

Read more »

AltasIntel: Flávio perde pontos e Lula amplia vantagem após diálogos do senador com VorcaroPesquisa é a primeira depois da revelação do áudio em que pré-candidato pede dinheiro a ex-banqueiro

Read more »

Moro paralisado: reação de senador em coletiva de Flávio Bolsonaro sobre Vorcaro viraliza nas redesO ex-juíz aparece com olhar cabisbaixo enquanto o pré-candidato do PL confirma encontro pessoal com o banqueiro mesmo após sua prisão

Read more »

'Tem que perguntar para o Flávio', diz Michelle sobre crise com áudios de senador a VorcaroEx-primeira-dama evita falar de envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro do Master

Read more »