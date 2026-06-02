Senador Nelsinho Trad não descarta nova missão aos EUA para negociar tarifas

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou que a Comissão de Relações Exteriores do Senado considera enviar nova missão aos Estados Unidos para revogar a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com prazo até 15 de julho. Ele defende diálogo e cautela antes de qualquer retaliação.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou nesta quarta-feira que não descarta a possibilidade de uma nova missão de senadores brasileiros aos Estados Unidos com o objetivo de negociar a revogação da tarifa de 25% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

A declaração foi feita após reunião fechada da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, que discutiu a ofensiva comercial contra o Brasil. Trad destacou que a missão precisa ter objetivo claro e utilidade concreta para ser realizada, e que a comissão está trabalhando com todas as possibilidades, incluindo o diálogo diplomático e a articulação técnica.

"A missão não está descartada, mas também não há nenhuma data, nenhum formato definido. A comissão trabalha com todas as possibilidades. Primeiro, precisamos ouvir os setores, reunir informações", disse o senador em transmissão a jornalistas. A nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo governo dos Estados Unidos, ainda não entrou em vigor.

O prazo limite para definição e aplicação da taxação é 15 de julho, o que torna o cenário urgente para o Brasil. Trad lembrou que, em julho do ano passado, a CRE liderou uma missão suprapartidária aos Estados Unidos após o anúncio de um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Na ocasião, a missão teve sucesso em reabrir canais de diálogo em um momento de tensão comercial.

"No ano passado, a gente liderou uma missão suprapartidária aos Estados Unidos para reabrir canais de diálogos em momento de tensão comercial. Esses canais continuam importantes", afirmou. Agora, com o novo prazo curto, o senador enfatizou que o Brasil precisa usar todos os caminhos disponíveis para defender seus interesses.

Além disso, o governo brasileiro rebateu as acusações dos EUA de que o Brasil estaria adotando práticas comerciais desleais. Trad avaliou que a nova tarifa tem motivação política e destacou que a revogação da taxação deve ser tratada como uma pauta de Estado, independente de governo ou oposição. Sobre o possível uso da Lei de Reciprocidade, que permite ao Brasil adotar contrapartidas de mesmo nível, o senador defendeu uma postura de responsabilidade.

"Não podemos usá-la para aumentar a tensão que já está grande, já está alta entre os dois países. Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo, da consulta pública, da audiência, da articulação técnica e da interlocução parlamentar. Retaliação sem estratégia pode aumentar o problema para as empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros", declarou.

O senador também mencionou que a comissão está ouvindo diversos setores econômicos para avaliar os impactos da medida e construir uma estratégia robusta de negociação





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