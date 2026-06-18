Senador nega recebimento de vantagens financeiras e se defende em operação da Polícia Federal

Líder do governo no Senado afirmou em entrevista que nunca recebeu dinheiro de ninguém, muito menos de Daniel Vorcaro ou do Banco Master. Ele explicou a origem dos dólares apreendidos e se colocou à disposição das autoridades. A 9ª fase da Operação Compliance Zero investiga suposto tráfico de influência e corrupção.

O líder do governo no Senado negou categoricamente ter recebido qualquer tipo de vantagem financeira durante seu mandato, em meio à 9ª fase da Operação Compliance Zero , deflagrada nesta quinta-feira (18).

Em entrevista à Band News, o parlamentar rebateu as suspeitas que pesam sobre ele, especialmente as relacionadas a valor em dólares encontrados em endereços vinculados a ele.

"Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master", declarou. O senador detalhou a origem dos aproximadamente 79 mil dólares que, segundo ele, foram apreendidos. Ele afirmou que o montante veio de diárias recebidas ao longo dos anos por viagens oficiais e que, em outras ocasiões, comprou moeda estrangeira pelo Banco do Brasil para custear deslocamentos.

"De 2019 para cá, recebi de diárias aproximadamente 79 mil dólares. E outras vezes que fui viajar, eu comprei, via Banco do Brasil, onde tenho conta, dólares ou euros, para fazer a viagem. Não tenho nenhuma coisa para esconder nesse dinheiro", explicou.

Sobre a apreensão de envelopes com timbre do Senado Federal que estavam em um quarto de hotel em Brasília, ele disse que o dinheiro estava guardado em um cofre porque nem sempre utiliza papel-moeda em seus gastos, preferindo cartões.

"Estava guardado no cofre porque eu nem sempre levo dinheiro, às vezes gasto com cartão, então o dinheiro está lá. Os envelopes que estavam no caso de Brasília, estavam com timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie, em dólares. No ponto de vista do dinheiro, estou absolutamente tranquilo", afirmou. O parlamentar também minimizou sua relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que está no centro das investigações.

"Minha relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero. Tive com ele duas vezes, uma vez quando entrou de sócio do Augusto Lima para comprar o CredCesta. Outra vez, quando o Augusto Lima pediu uma indicação na área jurídica, eu disse que não tinha pessoa melhor como o ministro Lewandowski", relatou. A operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em um apartamento do senador em Salvador e no quarto de hotel em Brasília, apura suposto tráfico de influência e corrupção.

A investigação aponta que a família do parlamentar teria recebido benefícios, como viagens aéreas, ingressos para shows e o uso de um apartamento, de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, em troca de favorecimentos no Senado. O senador encerrou a entrevista reforçando sua disposição para colaborar com as autoridades.

"Me coloco à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos sobre os pontos apontados na investigação", finalizou





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senador Operação Compliance Zero Polícia Federal Daniel Vorcaro Banco Master Tráfico De Influência Diárias Dólares Cofre Visita À Band News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Postagens nas redes sociais fazem apologia a estupro de cadáver de jovem morta em rope jump | BrasilCaso gerou reação de parlamentares, que pediram investigações à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal

Read more »

Senado aprova transferência simbólica da capital federal para Salvador no 2 de JulhoA data marca a comemoração da Independência da Bahia

Read more »

PF: Jaques Wagner teria atuado em temas de interesse do Master no SenadoLíder do governo no Senado foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira

Read more »

Alcolumbre sai em apoio a Jaques Wagner e reclama de condenações antecipadas; veja repercussãoPresidente do Senado enfatiza presunção de inocência ao comentar operação que atingiu senador petista; Flávio Bolsonaro ataca o partido: 'PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal'

Read more »