Senador Magno Malta registra boletim de ocorrência contra técnica de enfermagem após acusação de agressão

O senador Magno Malta nega agressão a técnica de enfermagem no Hospital DF Star, em Brasília, após a profissional registrar um boletim de ocorrência contra ele. O caso envolve um incidente durante um exame médico e levanta questões sobre a conduta do senador e a segurança dos profissionais de saúde.

O sábado, 2 de dezembro, foi marcado por uma controvérsia envolvendo o senador Magno Malta (PL-ES) e uma técnica de enfermagem do Hospital DF Star, em Brasília.

O senador registrou um boletim de ocorrência contra a profissional, após ser acusado por ela de agressão física. O incidente ocorreu em meio à internação de Malta, que está no hospital desde a última quinta-feira, 30 de novembro, devido a um mal súbito sofrido durante uma sessão no Senado Federal. A situação desencadeou uma série de relatos e contrapontos, levantando questões sobre a conduta do senador e a segurança dos profissionais de saúde.

A técnica de enfermagem relatou à polícia que foi agredida com um tapa no rosto por Magno Malta enquanto realizava um exame no parlamentar. Segundo seu relato, o incidente ocorreu durante a preparação para uma injeção de contraste, substância utilizada em exames de imagem. Ela afirma que houve uma interrupção no procedimento, resultando no vazamento do líquido, o que teria provocado a reação agressiva do senador. Em contrapartida, Magno Malta nega veementemente a acusação.

Em seu boletim de ocorrência, o senador alega que a técnica foi responsável pelo vazamento do contraste em seu braço, causando dor intensa, hematoma e potencial comprometimento vascular. Ele argumenta que sua reação foi uma resposta natural à dor aguda e ao uso de medicação, compatível com o sofrimento físico experimentado, e que não houve qualquer ato de agressão intencional contra a profissional de saúde.

Malta expressou surpresa com o registro da ocorrência policial contra si, considerando a acusação infundada e buscando a apuração dos fatos. O Hospital DF Star, por sua vez, emitiu uma nota informando que iniciou uma apuração administrativa interna para investigar o ocorrido e que está oferecendo todo o suporte necessário à técnica de enfermagem que relatou a agressão. A instituição se colocou à disposição das autoridades policiais para fornecer todos os esclarecimentos necessários.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) também se manifestou, repudiando veementemente o incidente e enfatizando que a atuação dos profissionais de saúde não pode ser marcada por episódios de violência. O Coren-DF ressaltou que nenhuma posição ou condição justifica agressões, e que toda conduta dessa natureza deve ser rigorosamente punida pela lei.

A organização destacou que a violência sofrida por trabalhadores da saúde no exercício de suas funções é inaceitável e representa um problema que exige atenção e soluções urgentes. Magno Malta, em sua defesa, divulgou uma nota reforçando a negação da agressão e enfatizando a falha técnica no procedimento ao qual foi submetido, alegando ter alertado diversas vezes sobre a incorreção do processo e a dor intensa que estava sentindo.

Ele questionou a atitude da técnica de enfermagem em registrar sua própria versão dos fatos, interpretando-a como uma tentativa de se defender de possíveis responsabilidades pelo incidente. Em um vídeo gravado de dentro do hospital e divulgado nas redes sociais na sexta-feira, 1º de dezembro, o senador pediu a seus apoiadores que não acreditem em notícias falsas e exibiu um médico pedindo desculpas e afirmando que o caso será investigado.

A situação continua a gerar debates e exige uma investigação completa e imparcial para esclarecer os fatos e garantir a justiça para ambas as partes envolvidas





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magno Malta Agressão Hospital DF Star Técnica De Enfermagem Boletim De Ocorrência

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Técnica de enfermagem diz ter sido agredida por Magno Malta durante exame; senador nega agressãoVítima registrou boletim de ocorrência. Senador foi internado nesta quinta (30) após passar mal ao chegar no Congresso Nacional para sessão que derrubou veto do PL da Dosimetria.

Read more »

Técnica de enfermagem registra ocorrência na polícia contra senador Magno Malta por agressãoO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Senador é acusado de agredir técnica de enfermagem em hospitalNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Senador Magno Malta é acusado de agressão contra técnica de enfermagem em hospital do DFUma técnica de enfermagem do Hospital DF Star registrou um boletim de ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante um exame. O senador está internado desde quinta-feira (30) após um mal súbito. A funcionária alega que foi agredida após informar a necessidade de compressão no braço do senador, onde o contraste havia extravasado. A defesa de Magno Malta nega as acusações, alegando que a técnica errou na administração do contraste. O hospital iniciou uma apuração administrativa.

Read more »

Técnica de enfermagem acusa senador Magno Malta de agressão em hospitalUma técnica de enfermagem acusa o senador Magno Malta de agressão física e verbal durante um procedimento médico em Brasília. O senador nega as acusações e alega ter reagido a um erro da profissional. A Polícia Civil investiga o caso.

Read more »

Técnica de enfermagem diz ter sido agredida pelo senador Magno MaltaUma técnica de enfermagem afirmou ter sido agredida pelo senador Magno Malta (PL-ES) durante a realização de um exame médico em Brasília. O parlamentar nega qualquer agressão física ou verbal.

Read more »